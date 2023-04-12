NBA／籃板被老鷹給搶爆　熱火尺寸問題讓他們輸掉附加賽

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但今天比賽開打後，熱火球星Jimmy Butler狀態一般，幾次靠自己個人能力創造出空檔後，最終都未能將球擺進，雖然全場得到21分9助攻不算差，但19投6中的命中率卻不理想。
另外，今天籃板保護完全成為熱火的惡夢，老鷹中鋒Clint Capela一人就抓下8個進攻籃板，Jalen Johnson、Saddiq Bey和John Collins等強壯鋒線也都至少有3個攻板以上的進帳，給予主場軍造成重傷害。
末節追分時刻，熱火靠著老將控衛Kyle Lowry的爆發，幾度追近到個位數。但半場進攻陷入掙扎的老鷹，就是屢次靠著進攻籃板後的二次進攻解圍，最終澆熄主場軍的反攻氣焰。
熱火隊過去給人的印象是崇尚肢體接觸、球風強硬，但本季實際上他們場上的尺寸不足，扣掉雙向合約的球員，只有Omer Yurtseven、Cody Zeller、Nikola Jovic和Bam Adebayo在6呎9吋以上，前3者都沒有打超過15，上場時間也都在15分鐘以下，面對老鷹長人和高大的側翼，顯然難以招架。
他們在例行賽場均籃板40.6個，聯盟倒數第4；防守籃板30.9個，聯盟倒數第2，本來就很糟糕，因此這場比賽也被籃板能力排聯盟前10的老鷹給狠狠懲罰。
老鷹贏球之後，季後賽首輪將對上波士頓塞爾提克；而輸球的熱火，則必須要在下一場比賽和東區第9、第10名球隊之間的勝者來爭奪最後一張季後賽門票。
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