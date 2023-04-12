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暑假出國玩！每人最低2萬、小孩現折1萬　樂園、海島最夯

▲雄獅旅遊公布暑假親子出遊3大趨勢，每人最低2萬有找，小孩同行「現折1萬元」。（圖／雄獅旅遊提供）
▲雄獅旅遊公布暑假親子出遊3大趨勢，每人最低2萬有找，小孩同行「現折1萬元」。（圖／雄獅旅遊提供）

記者蕭涵云/綜合報導

國境解封，7、8月出國旅遊旺季已有不少早鳥遊客在卡位，雄獅旅遊公布暑假親子出遊3大趨勢，搭配優惠行程隨之曝光，國外旅遊每人最低2萬有找，親子團小孩同行「現折1萬元」；而台灣虎航5月開航直飛泰國普吉島，Club Med也推出普吉島4天3夜食宿、機票「全包每人31,500元起」划算價格；Klook則攜手泰國旅遊局，推動「按摩買1送1、景點一日遊75折起」等划算旅遊體驗。

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根據雄獅旅遊觀察，暑假熱門旅遊地點以歐洲、東北亞、東南亞最受歡迎，其中「樂園、海島」、「全包式渡假村」及「深度旅遊」最夯。國人熱愛的日韓旅遊，主打CP值最高的首爾5日遊，全日暢遊愛寶樂園、體驗北村韓屋村竟「每人2萬有找」；東京迪士尼海陸雙園5日小孩「現折1萬元」。而雪梨親子魅力城市7日「小孩不佔床折1萬」，還贈送與無尾熊近距離合照。

▲日圓兌新台幣換匯價創近21個月新高，若與今（2018）年1月8日低價相較，換新台幣5萬元，差了1萬3633日圓、約新台幣3860元，等於快2張東京迪士尼門票錢。（圖／記者顏真真攝）
▲東京迪士尼成為國人疫情解封後，最嚮往重溫的重要景點之一。（圖／記者顏真真攝）
睽違已久的郵輪旅遊也隨國境解封正式回歸，全新整修的義大利歌詩「達莎倫娜號」，7/1～9/22將以基隆為母港，推出4～6日行程、共計23航次，走訪沖繩、石垣島、宮古島、福岡、長崎、鹿兒島、釜山及濟州等日韓城市，還能在郵輪上觀賞大劇院歌舞秀、體驗虛擬遊戲，「每人最低2萬有找」。

▲有「眾神之船－海上的古羅馬」美譽之稱的義大利品牌郵輪歌詩「達莎倫娜號」。（圖／雄獅旅遊提供）
▲有「眾神之船－海上的古羅馬」美譽之稱的義大利品牌郵輪歌詩「達莎倫娜號」。（圖／雄獅旅遊提供）
根據觀光局統計，2023年起每月出境人數突破60萬人次，約為2019年的一半，其中有9成皆在亞太區旅遊，東南亞包括泰國越南等地，成為台灣旅客在日本以外的熱門選擇。

▲即日起至4/30，凡於Club Med官方網站訂閱電子報，更有機會獲得市價約11萬的「 Club Med 普吉島五天四夜雙人全包式假期 (含機票)」。（圖／Club Med提供）
▲即日起至4/30，凡於Club Med官方網站訂閱電子報，更有機會獲得市價約11萬的「 Club Med 普吉島五天四夜雙人全包式假期 (含機票)」。（圖／Club Med提供）
全包式假期Club Med也從預約訂房狀況觀察出，截至目前為止，訂單相較於疫情前（2019年）已成長近1.5倍，其中普吉島訂單更激增4倍為幅度最高，統計有8成為「祖孫三代出國同遊」的家庭客群。台灣珂境總經理劉育慧透露，向來被親子客視為不可能任務的三代出國，能夠順利成行的主因為「飛機直達航班、多元房型、一站滿足分齡需求」，大幅降低舟車勞頓並達成不同年齡層需求。

▲Club Med普吉島4天3夜假期全包每人31,500元起，價格包含機票、住宿、美食酒水、泰拳、親子泰料烹飪課程、兒童俱樂部、熱帶主題派對、空中飛人等。（圖／Club Med提供）
▲Club Med普吉島4天3夜假期全包每人31,500元起，價格包含機票、住宿、美食酒水、泰拳、親子泰料烹飪課程、兒童俱樂部、熱帶主題派對、空中飛人等。（圖／Club Med提供）
看準家庭旅遊商機，台灣虎航也將於5月開航直飛泰國普吉島，睽違20年回歸4小時嗨玩普吉島的便民服務。擁有完整成人休憩空間、與4個月至17歲兒童照護服務的Club Med，推出「台灣虎航直飛Club Med普吉島5日」，每人36,200元起，第2人可折2,000元；4～11歲孩童再享食宿6折優惠、未滿4歲嬰幼兒食宿免費。

▲泰國曼谷壯觀的鄭王廟，是必造訪的知名景點。（圖／Klook提供）
▲泰國曼谷壯觀的鄭王廟，是必造訪的知名景點。（圖／Klook提供）
Klook也攜手泰國旅遊局推動相關旅遊體驗，不跟團的背包客也能划算嘗試泰式體驗，包括「曼谷MYTH Massage按摩買1送1」、大皇宮、玉佛寺、臥佛寺、鄭王廟等「曼谷經典景點一日遊75折起」等，並獨家販售可任選2～4個超人氣景點一票通行「曼谷芭達雅景點通票」，造訪熱門曼谷王權Mahanakhon SkyWalk觀景台、曼谷賽佛瑞野生動物園等處，最底享55折起優惠。

▲現在最夯的泰國曼谷王權Mahanakhon SkyWalk觀景台，坐擁360度無死角極致全景。（圖／KLook提供）
▲現在最夯的泰國曼谷王權Mahanakhon SkyWalk觀景台，坐擁360度無死角極致全景。（圖／Klook提供）
而嚮往深度旅遊及客製化旅行的高端客群，還可選擇雄獅旅遊「《華航》尊爵暑假瓦納卡奇幻紐西蘭南北島10日」，享早鳥扣5,000元；另外，「暑假經典加拿大全覽13日」、「北歐四國純淨冰河峽灣13日」、「快閃杜拜經典原味義大利12日」、「經典突尼西亞10日」，都能適用暑假早鳥折3,000元優惠。

▲深度義大利全覽14日，必造訪經典景點五漁村。（圖／雄獅旅遊）
▲深度義大利全覽14日，必造訪經典景點五漁村。（圖／雄獅旅遊）
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