暑假出國玩！每人最低2萬、小孩現折1萬　樂園、海島最夯

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睽違已久的郵輪旅遊也隨國境解封正式回歸，全新整修的義大利歌詩「達莎倫娜號」，7/1～9/22將以基隆為母港，推出4～6日行程、共計23航次，走訪沖繩、石垣島、宮古島、福岡、長崎、鹿兒島、釜山及濟州等日韓城市，還能在郵輪上觀賞大劇院歌舞秀、體驗虛擬遊戲，「每人最低2萬有找」。
根據觀光局統計，2023年起每月出境人數突破60萬人次，約為2019年的一半，其中有9成皆在亞太區旅遊，東南亞包括泰國越南等地，成為台灣旅客在日本以外的熱門選擇。
全包式假期Club Med也從預約訂房狀況觀察出，截至目前為止，訂單相較於疫情前（2019年）已成長近1.5倍，其中普吉島訂單更激增4倍為幅度最高，統計有8成為「祖孫三代出國同遊」的家庭客群。台灣珂境總經理劉育慧透露，向來被親子客視為不可能任務的三代出國，能夠順利成行的主因為「飛機直達航班、多元房型、一站滿足分齡需求」，大幅降低舟車勞頓並達成不同年齡層需求。
看準家庭旅遊商機，台灣虎航也將於5月開航直飛泰國普吉島，睽違20年回歸4小時嗨玩普吉島的便民服務。擁有完整成人休憩空間、與4個月至17歲兒童照護服務的Club Med，推出「台灣虎航直飛Club Med普吉島5日」，每人36,200元起，第2人可折2,000元；4～11歲孩童再享食宿6折優惠、未滿4歲嬰幼兒食宿免費。
Klook也攜手泰國旅遊局推動相關旅遊體驗，不跟團的背包客也能划算嘗試泰式體驗，包括「曼谷MYTH Massage按摩買1送1」、大皇宮、玉佛寺、臥佛寺、鄭王廟等「曼谷經典景點一日遊75折起」等，並獨家販售可任選2～4個超人氣景點一票通行「曼谷芭達雅景點通票」，造訪熱門曼谷王權Mahanakhon SkyWalk觀景台、曼谷賽佛瑞野生動物園等處，最底享55折起優惠。
而嚮往深度旅遊及客製化旅行的高端客群，還可選擇雄獅旅遊「《華航》尊爵暑假瓦納卡奇幻紐西蘭南北島10日」，享早鳥扣5,000元；另外，「暑假經典加拿大全覽13日」、「北歐四國純淨冰河峽灣13日」、「快閃杜拜經典原味義大利12日」、「經典突尼西亞10日」，都能適用暑假早鳥折3,000元優惠。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！