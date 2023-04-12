不捨劉世芳退選　許智傑點名高閔琳、尹立接棒戰左楠

民進黨籍高雄市左營、楠梓區立委劉世芳昨日宣布不再競選連任，讓政壇頗感意外。同黨高雄市立委許智傑今（12）日表示，劉世芳是自己敬佩的「大姊大」，既專業又認真，對於她退選感到可惜，未來無論是高雄市政府觀光局長高閔琳、前高雄市文化局長尹立等人參選，民進黨都要確保高雄8席全壘打；同黨高雄市立委賴瑞隆今日也說，劉世芳希望年輕世代能夠接棒，也要照顧身體所以不再連任，相信人才不會寂寞，而這幾年左楠與高雄打下很好的基礎，相信市民會再給民進黨人選機會。
記者黃宣尹／台北報導
談到劉世芳退選，許智傑說，他對劉世芳退選感到很可惜，因為她相當認真，擔任黨團幹部跟召委都展現出專業，兩人過去也長期一同推動高雄觀光發展、眷村文化保存；不論劉世芳未來有甚麼規劃，相信她都會全力為高雄爭取更多建設，「她是我們敬佩的大姊大」。
許智傑也表示，左楠區是高雄最藍的艱困選區，民進黨得奮力一戰，2024立委選舉的可能人選包含年輕高學歷的高閔琳、尹立等人。未來民進黨在高雄的8個選區會聯合作戰，確保8席全上，當民進黨準總統候選人賴清德及高雄市長陳其邁施政的後盾。
賴瑞隆則說，劉世芳有段時間一直在思考，希望更多年輕世代接棒區域立委，也希望能給賴清德協助，也有身體因素，所以做出退選決定。
賴瑞隆表示，自己與劉世芳同時在市府、立法院服務，劉是「拼命三娘」，無論擔任高雄世運會執行長、副市長都全力以赴，身體有受影響，希望調整讓自己恢復健康，「她是優秀人才，相信人才不會寂寞，不管在任何地方、國政上都會有重要角色」。
賴瑞隆也說，這幾年高雄、左楠有很多建設，打下好的基礎，民進黨做出成績，相信未來徵召好的人選，市民也會給機會 。