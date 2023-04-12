泰國清邁壯麗山景不見了！網曝原因

以寺廟、名勝古蹟和文青咖啡廳而聞名的清邁，是泰國北方第一大城，同時是泰國的第二大城市，過去曾是古代泰國王朝的首都，據聞是歌手鄧麗君生前最喜歡去度假的城市。然而，如今卻面臨嚴重空汙困擾，壯麗山景都消失在霧霾中。
記者賴正琳／綜合報導
根據瑞士的空氣質量技術公司IQAir官網顯示，今（12）日的清邁空污指數為226，被評為非常不健康，空氣中含有大量細懸浮微粒（PM2.5），是世界衛生組織建議的空氣品質數值的35倍，足見空氣污染的危害非常大。由於空污指數居高不下已經一個多月，當地政府為居民提供N95口罩，並考慮在空污嚴重的日子里暫時停課。而嚴重的空氣污染，也影響當地的觀光業發展。
專家推測原因可能為清邁的森林野火，再加上當地農民習慣焚燒稻草整理田地，產生的黑煙嚴重影響空氣品質，造成巨大的空氣污染。有遊客表示，原本只感覺天氣變暖、看不到前方，但回飯店梳洗時，化妝棉上都是黑黑的污漬。
根據我國衛福部，PM2.5已被世界衛生組織訂為一級致癌物，易附著汞、鉛、硫酸、苯、戴奧辛等致癌物質深入氣管、支氣管，穿透肺部氣泡，直接進入血管中隨著血液循環全身，到達人體之各個器官。當空污指數高達PM2.5，當地民眾將有過敏和致癌風險，情況相當危險。