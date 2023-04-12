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盼兩岸交流！柯文哲：希望台灣總統成中美溝通橋梁

▲台灣民眾黨主席柯文哲今天說，如當選總統會促進兩岸交流，希望台灣總統成為中美溝通的橋梁，而非中美對抗的棋子。（圖／記者呂炯昌攝）
▲台灣民眾黨主席柯文哲今天說，如當選總統會促進兩岸交流，希望台灣總統成為中美溝通的橋梁，而非中美對抗的棋子。（圖／記者呂炯昌攝）

中央社

（中央社記者尹俊傑紐約11日專電）台灣民眾黨主席柯文哲今天說，如當選總統會促進兩岸交流，希望台灣總統成為中美溝通的橋梁，而非中美對抗的棋子，「我們當然站在美國這邊，但是也不要跟中國交惡」。

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總統蔡英文3月下旬出訪友邦過境美國，和前總統馬英九訪問中國時間高度重疊。柯文哲說，這絕對不是巧合，反映的是中美針鋒相對，台灣國際生存空間被壓得很小，需要更小心、自己去想辦法。

柯文哲表態參選總統後率團訪美3週，首站紐約最後一晚，出席「大紐約區柯P之友聯誼會」在皇后區法拉盛（Flushing）喜來登飯店舉行的宴會，約200名僑胞出席。他在晚宴期間回答僑胞提問，做上述表示。

被問到是否可能和民主進步黨主席賴清德搭檔主導台灣改革，柯文哲說：「現在民進黨一定認為他穩贏，為什麼要跟我們合作，不會啦。」

至於是否可能和爭取中國國民黨總統提名的鴻海集團創辦人郭台銘搭檔競選，柯文哲說「順其自然」，並提到郭台銘在中國的企業有150萬名員工，必須解決這個問題，「他2020不選（總統）的理由，請問到2024解決了嗎？」

柯文哲提到兩岸議題時重申不求戰、不畏戰、不主動挑釁原則，並強調備戰的重要性。

他說，喊「抗中保台」必須做好準備，但他當台北市長期間發現台灣沒認真挖防空洞、萬安演習假動作太多，「不能把國家前途寄託在敵人善意上，還是要做好準備」。

被問到對「大陸攻台美國一定出兵相救」有何看法，柯文哲回答：「千萬不要有這個想法。這次烏克蘭（指2022年2月俄羅斯全面入侵烏克蘭）美國有出兵嗎，沒有啊。這個放心好了，自己的國家自己救。」

柯文哲8日飛抵紐約，3天來會晤僑界人士、參觀美國職棒大聯盟紐約大都會主場花旗球場、與哥倫比亞大學學者交流、和本地台灣青年座談。據規畫，柯文哲接下來將赴波士頓、華府、休士頓參訪，預定28日返台。

柯文哲說，美國是很重要的國家，此行會與美方政府機關、國會、智庫對話。台灣要認識美國，再轉過來用美國角度看台灣到底長什麼樣子，台灣才能以更好的準備面對未來世界，而僑胞是這其中重要的資訊來源之一。（編輯：陳惠珍）1120412

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