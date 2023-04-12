接受CNN專訪！吳釗燮譴責中國：軍演疑似為攻台做準備

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「台灣政府將中國軍演視為不可接受的威脅，我們予以譴責。」
CNN報導，鑑於美國情報評估顯示，中國國家主席習近平已指示共軍在2027年前具備攻台能力，吳釗燮被問到台灣是否認知到中國可能攻台時機，他回答說，他對台灣的準備工作充滿信心。
吳釗燮表示：「中國領導人在決定對台灣動武前要三思而後行。無論是在2025年、2027年或更久之後，台灣都需做好準備。」
這些演習似乎意味中國海軍首次模擬航空母艦戰機對台發動攻擊。
總統蔡英文出訪中美洲友邦、過境美國期間會晤聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy），在結束為期10天訪問的隔天，北京就啟動環台軍演。
北京將環台軍演形容為「對台獨分裂勢力與外部勢力勾結挑釁的嚴重警告，是捍衛國家主權和領土完整的必要行動」。
CNN記者問他，蔡總統出訪的代價是否太高時，吳釗燮回應：「中國不能主導台灣如何交朋友，也不能主導我們的朋友如何展現對台灣的支持」。
去年8月，時任美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪問台灣後，北京在台灣周邊展開類似的大規模軍演，包括發射飛彈越過台灣上空。
習近平去年談及台灣議題時宣稱，不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項。
中國軍演期間，恰逢法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）在中國進行國是訪問。馬克宏在北京受到習近平熱烈歡迎。
CNN報導，馬克宏似乎認為歐洲不應捲入台海危機。他說：「加速台灣（危機）對我們有利嗎？沒有。更糟的是歐洲人自認應該在這個議題上成為追隨者，根據美國的節奏和中國的過度反應做調整。」
法國官員後來表示馬克宏的言論被扭曲了。吳釗燮告訴CNN，台灣已要求法國做出澄清。
吳釗燮說：「我們仍試圖透過法國政府，來理解他（馬克宏）究竟說了什麼、意思是什麼。」吳釗燮也強調，法國政府一直以來都展現出對台灣的支持。
美中緊張關係隨台灣議題而加劇，美國總統拜登表示，如果中國發動攻擊，美國將在軍事上保衛台灣，不過華府官員堅稱，美方仍秉持「一個中國」政策。
依據「台灣關係法」，美國將向台灣提供防禦性武器，但美國官員對於美方是否會在中國發動攻擊時保衛台灣一事語意不清。
吳釗燮一再強調，「保衛台灣是我們自己的責任」，但他也指出，鑑於台灣與地區盟友關係，「美國似乎應比以往更果斷地創造一種局面，讓中國知道攻台勢必會付出沉重代價。我們感謝美國抱持這樣的立場。」 （譯者：紀錦玲/核稿：劉文瑜）1120412