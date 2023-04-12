南部水情緊張！「救命梅雨」何時到 專家曝時機：有兩波
自從2021年台灣出現「百年大旱」後，今年冬季至春季降雨量也大為不足，南部缺水的議題受各界關注，近期菲律賓東方海面有熱帶性低氣壓發展，不少人期盼它成為今年首號颱風，至少能帶些水氣替台灣解解渴，不過趨勢上它對台灣的影響微乎其微，舒緩水情只能等待梅雨季的到來，對此氣象專家賈新興預測，今年梅雨時間在5/28至6/3有利鋒面建立，第二波則是6/7之後，持續時間更長，還有1個多月的時間民眾務必節約用水。
記者張志浩/綜合報導
賈新興觀察美國系集氣候預報資料後說明，當水平風切和垂直風切「同時大於零值線」且持續一段時間，表示環境有利梅雨鋒面的建立，目前情況看來，4月至5月中環境都較不利，直到5/28至6/3才出現第一次同時都大於零值線，第二次是6/7之後，顯示5至6月至少有兩波梅雨能替台灣解渴，且6月上中旬梅雨持續時間較長。
此外，賈新興提及，6/9前後伴隨西南季風的增強，其帶來的水氣也較有利於鋒面的發展；而回顧歷年資料，台灣的梅雨季大多在5/15至5/20就會出現，今年可說是晚了10天左右，賈新興也補充，今年雨2021年百年大旱的環境也有幾分相識，兩者前一年的颱風季降雨偏少，又都延續反聖嬰年春季少雨的情況，在「夏季水資源不充足，春季又不下雨的情況下」，水情當然相對吃緊。
針對南部少雨的情況，賈新興也統計1947年以來台灣平地13個測站的數據，他發現2023年3月平均只降下30.65毫米的雨量，創下史上第2少雨的3月，僅次於1948年的25.28毫米，而今年2至3月累積降雨，也是史上第二少僅有84.05毫米，僅次於1955年的59毫米。