美菲歷年最大聯合軍演　「肩並肩」軍力部署登場

美國與菲律賓從昨（11）日展開年度聯合軍演，將持續至28日。該次軍演為歷年來規模最大，地點在南中國及台灣西南部海域，這次軍演被世界視為美國對中國近幾年積極加強軍力部署的回應。
記者賴正琳／綜合報導
根據《美聯社》，此次軍演被稱為Balikatan，意思為「肩並肩」的戰鬥，地點包括呂宋島北部、巴拉望等地，重點為海上安全防禦等，且將首度實施水上實彈演練。美國拜登政府上任後，展開對抗中國軍事威脅的決心，加強中國南海的軍力部署。此軍演主要防範中國對南海和台灣展開軍事侵犯，因中國長期以來向外界宣稱擁有民主體制的台灣是他們的一部分。
綜合外國媒體，這次軍演動員超過17,600名軍人，在為期兩週的演練中，將在南海模擬炸毀一艘敵方軍艦，此舉預估將會使中國北京政府動怒。事實上，中國北京政府已經急得跳腳，該國外交部在昨（11）日發出聲明指出，美菲軍事合作不得介入南海爭議，更不得損害中方領土主權、海洋權益和安全利益。
《BBC》報導，儘管美國和菲律賓政府都表示，此舉並非針對台灣受到威脅的問題，不過中國北京政府不這麼認為。除此之外，今年2月，美國政府和菲律賓政府達成協議，將協助菲律賓在有爭議的海域建立四個軍事基地，以防止中國的侵犯，而上述行為都可能加深中國北京政府的震怒。