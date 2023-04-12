26歲韓國女星鄭彩律突逝世！新戲還在拍　劇組錯愕急喊停

專訪／天心夫妻大吵！老公「超高招化解」連游安順、薛仕凌也佩服

▲天心在電影《做工的人》飾演律師方淼，她透露老公高招化解吵架技巧。（圖／記者葉政勳攝影）
▲天心在電影《做工的人》飾演律師方淼，她透露老公高招化解吵架技巧。（圖／記者葉政勳攝影）

記者黃雅琪/台北報導

榮獲4項金鐘獎座的影集《做工的人》，集結影集版「噗嚨共3人組」李銘順、游安順、薛仕凌回歸主演，近日推出電影版《做工的人》將時間線拉回到影集版11年前，重新介紹3人相識過程。主要演員薛仕凌、游安順以及特別演出的天心接受《NOWnews今日新聞》專訪時，天心稱讚老公金先生總能以高情商化解爭執，並分享自己與老公的相處之道。

我是廣告 請繼續往下閱讀
電影揭露夫妻間真實生活，天心直言老公金先生很聰明、冷靜，幾乎不會主動發脾氣：「每一次都是我情緒先上來大聲，所以我就要道歉。」提到最近一次吵架，天心表示兩人情緒都上來，僵持在誰要主動道歉，沒想到不到半小時金先生就說：「這件事情我們兩個都有錯，妳錯49、我錯51！」展現高情商同時也給女方台階下，一旁的薛仕凌聽了猛點頭：「那還滿厲害的耶！」連資歷豐富的游安順也認可道：「借學一下。」

▲天心特別客串電影《做工的人》飾演律師方淼。（圖／記者葉政勳攝影）
▲天心特別演出電影《做工的人》飾演律師方淼。（圖／記者葉政勳攝影）
提到片中「噗嚨共3人組」李銘順、游安順、薛仕凌受騙劇情，天心坦言為了避免被騙，私底下的她連LINE都沒有用：「我是害怕到我沒有LINE，大家都覺得我很奇怪！」不擅長使用3C的天心，害怕自己亂點連結不小心就把錢給轉出去，就連網路銀行也拒絕使用，轉帳一律親自到臨櫃、ATM操作，樸實的生活方式令眾人驚訝不已。

▲游安順在電影《做工的人》飾演「噗嚨共3人組」昌哥。（圖／記者葉政勳攝影）
▲▼游安順在電影《做工的人》飾演「噗嚨共3人組」昌哥。（圖／記者葉政勳攝影）
▲游安順在電影《做工的人》飾演「噗嚨共3人組」昌哥。（圖／記者葉政勳攝影）
 
「你為什麼不等有錢的時候，再把我生下來！」預告片中飾演李銘順兒子的小傑，對父親說過這樣一句話，游安順表示，自己的8歲兒子聽到這段話時，還故意逗弄他：「爸爸剛剛那什麼再聽一次！」兒子聽完後笑個不停還反覆重聽，游安順問兒子：「你的意思是我現在不適合把你生下來嗎？」幽默互動也顯見父子間的好感情。

游安順坦言與老婆早已磨合多年，兩人之間有一定的默契，鮮少會有爭執點發生：「我覺得就是生活到一種很無趣的狀態！」除了工作，游安順夫妻大部分時間都花在照顧小孩身上：「小孩子回來我有空就幫他洗澡，她也看在眼裡，這樣的男人優秀了啦！」游安順笑稱自己對家庭很負責任就像「便利商店」一樣，但他非常樂在其中。

▲薛仕凌在電影《做工的人》飾演「噗嚨共3人組」阿全。（圖／記者葉政勳攝影）
▲▼薛仕凌在電影《做工的人》飾演「噗嚨共3人組」阿全。（圖／記者葉政勳攝影）
▲薛仕凌在電影《做工的人》飾演「噗嚨共3人組」阿全。（圖／記者葉政勳攝影）
 
「有有有！他現在跟我在一起，他在睡了不要吵他！」薛仕凌坦言，學生時代常常替朋友掩護行蹤，自己反而很少闖禍需要別人幫忙；提到與另一半相處經歷，薛仕凌表示：「以前年紀輕的時候，對於對方的情緒上比較沒辦法成熟的去包容跟共感，沒辦法去感同身受，妳情緒來了那我也來啊！不然來比一下誰大聲。」經過時間的歷練成長，現在的薛仕凌學會不要硬碰硬，兩人吵架的時候會先離開一陣子，再回來繼續溝通，但這樣的舉動立刻被天心機會教育：「不可以唷！這樣女生會生氣！」體現出男女在相處過程上仍舊有所差異。

▲游安順（左起）、天心、薛仕凌在電影《做工的人》有多場對手戲。（圖／記者葉政勳攝影）
▲游安順（左起）、天心、薛仕凌在電影《做工的人》有多場對手戲。（圖／記者葉政勳攝影）

專訪／喊話合作影后楊紫瓊！李銘順：她帶給我拚下去精神

專訪／吳慷仁異國拍片病倒發高燒　李心潔親下廚貼心照料

專訪／談許茹芸、楊采妮友誼　李心潔公開梁詠琪傷心童年

專訪／李心潔認暴紅「自以為是」！情緒勒索愛人不手軟

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀