專訪／天心夫妻大吵！老公「超高招化解」連游安順、薛仕凌也佩服

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提到片中「噗嚨共3人組」李銘順、游安順、薛仕凌受騙劇情，天心坦言為了避免被騙，私底下的她連LINE都沒有用：「我是害怕到我沒有LINE，大家都覺得我很奇怪！」不擅長使用3C的天心，害怕自己亂點連結不小心就把錢給轉出去，就連網路銀行也拒絕使用，轉帳一律親自到臨櫃、ATM操作，樸實的生活方式令眾人驚訝不已。
「你為什麼不等有錢的時候，再把我生下來！」預告片中飾演李銘順兒子的小傑，對父親說過這樣一句話，游安順表示，自己的8歲兒子聽到這段話時，還故意逗弄他：「爸爸剛剛那什麼再聽一次！」兒子聽完後笑個不停還反覆重聽，游安順問兒子：「你的意思是我現在不適合把你生下來嗎？」幽默互動也顯見父子間的好感情。
游安順坦言與老婆早已磨合多年，兩人之間有一定的默契，鮮少會有爭執點發生：「我覺得就是生活到一種很無趣的狀態！」除了工作，游安順夫妻大部分時間都花在照顧小孩身上：「小孩子回來我有空就幫他洗澡，她也看在眼裡，這樣的男人優秀了啦！」游安順笑稱自己對家庭很負責任就像「便利商店」一樣，但他非常樂在其中。
「有有有！他現在跟我在一起，他在睡了不要吵他！」薛仕凌坦言，學生時代常常替朋友掩護行蹤，自己反而很少闖禍需要別人幫忙；提到與另一半相處經歷，薛仕凌表示：「以前年紀輕的時候，對於對方的情緒上比較沒辦法成熟的去包容跟共感，沒辦法去感同身受，妳情緒來了那我也來啊！不然來比一下誰大聲。」經過時間的歷練成長，現在的薛仕凌學會不要硬碰硬，兩人吵架的時候會先離開一陣子，再回來繼續溝通，但這樣的舉動立刻被天心機會教育：「不可以唷！這樣女生會生氣！」體現出男女在相處過程上仍舊有所差異。