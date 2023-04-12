台版柬埔寨詐騙集團栽了！首腦「藍道」遭逮 警偵訊中
去年「台版柬埔寨詐騙案」震驚全台，檢警救出58名被害人，後續詐團29人，並陸續逮捕幕後高級成員以及首腦。昨（11）日上午警方在新北、台中、台北等地，逮獲藏身幕後幹部的綽號為「藍道」28歲杜男，以及「泰勒」的29歲薛男等7人到案，目前仍在偵訊中。
記者孫唯容／綜合報導
桃園、新北在去年先後爆出「假求職、真詐騙」的台版柬埔寨詐騙案，檢調救出58名受害人，但仍有3人在囚禁過程中不幸喪生，更慘遭棄屍荒野，導致全台人心惶惶。
檢警持續追查，陸續逮獲代號「S姐」傅姓女子及「茶董」陳姓男子等29名成員，士林地檢署火速起訴，依涉犯組織犯罪防制條例、毒品危害防制條例、刑法私行拘禁致死、共同詐欺等罪嫌提起公訴，其中傅女、陳男2人遭求處無期徒刑，其他重要共犯同樣遭求20到30年不等刑期。
據了解，傅女與陳男成立詐團拘禁據點，皆是指向由杜男等人所下指令，並透過虛擬貨幣取得詐騙得來的款項，昨天新北市刑大、保大霹靂小組等單位，於新北土城、台中、台北等地逮捕杜男、薛男等7人到案，
警方查扣虛擬貨幣錢包、銀行存摺及筆記型電腦等證物，目前警方仍在偵詢，詢後將依涉違反組織犯罪防制條例、私行拘禁致死、詐欺等罪嫌移送士林地檢署偵辦。