NBA／附加賽完整賽程結果、分析　老鷹爆冷擊潰熱火

NBA附加賽／神劇本進延長賽！灰狼98：98湖人(不斷更新)

▲LeBron James出賽超過40分鐘，攻下全場最高分，湖人末節大反撲。（圖／美聯社／達志影像）
▲LeBron James出賽超過40分鐘，攻下全場最高分，湖人末節大反撲。（圖／美聯社／達志影像）

記者廖聿偉/綜合報導

NBA 2022-23球季附加賽今點燃戰火，排名第七的湖人享有主場優勢，但開局仍在找手感，前22次出手命中8球，外線則是5投1中；反觀灰狼Karl-Anthony Towns首節發威，4投全進，攻下9分、3籃板，灰狼第一節28：22領先湖人。

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湖人當家球星LeBron James上半場出賽20分鐘，奮力攻下16分，第二節前段率隊拉出一波14：2的攻勢，扭轉戰局，反而取得1分領先；不過灰狼在此節最後3分鐘也回敬14：2反擊，上半場灰狼60：49，擴大領先優勢。

灰狼球星Karl-Anthony Towns上半場彈無虛發，總計5投5中，罰球6投全進，攻下17分、6籃板和4助攻，貢獻正負值高達+23，成為灰狼雙位數領先的第一功臣。

灰狼本場比賽並非完整陣容，當家中鋒Rudy Gobert遭禁賽，Jaden McDaniels和Naz Reid又因傷缺陣，重創內線戰力，未料灰狼卻成為主宰戰局的一方，第三節中段一度領先達15分，所幸湖人傷癒歸隊、替補上陣的Dennis Schröder及時提供三分火力，前三節打完，灰狼86：79領先。

第4節進行不到3分鐘，戰局出現變化，Karl-Anthony Towns吞下本場第5次犯規，被迫退回板凳休息，湖人在Towns退場後立刻拉出7：0的攻勢，灰狼也被迫讓Towns在比賽還有剩約7分鐘時回歸，放手一搏。

比賽最後5分鐘陷入拉鋸戰，整場外線手感低迷的湖人，靠著LeBron James在終場前2分02秒投進三分球，雙方戰成95平，比賽進入最高潮。

雙方在最後2分鐘頻頻出現失誤，灰狼則超過5分鐘沒得分，湖人靠著Dennis Schröder在終場前1.4秒的關鍵三分彈，原本以為已經勝券在握，未料Anthony Davis卻在終場前0.1秒犯規，送Mike Conley上罰球線，Conley三罰全進，進入延長賽。

▲灰狼Karl-Anthony Towns上半場彈無虛發，狂砍16分，灰狼一度雙位數領先。（圖／美聯社／達志影像）
▲灰狼Karl-Anthony Towns上半場彈無虛發，狂砍16分，灰狼一度雙位數領先。（圖／美聯社／達志影像）
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