NBA附加賽／神劇本進延長賽！灰狼98：98湖人(不斷更新)

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灰狼球星Karl-Anthony Towns上半場彈無虛發，總計5投5中，罰球6投全進，攻下17分、6籃板和4助攻，貢獻正負值高達+23，成為灰狼雙位數領先的第一功臣。
灰狼本場比賽並非完整陣容，當家中鋒Rudy Gobert遭禁賽，Jaden McDaniels和Naz Reid又因傷缺陣，重創內線戰力，未料灰狼卻成為主宰戰局的一方，第三節中段一度領先達15分，所幸湖人傷癒歸隊、替補上陣的Dennis Schröder及時提供三分火力，前三節打完，灰狼86：79領先。
第4節進行不到3分鐘，戰局出現變化，Karl-Anthony Towns吞下本場第5次犯規，被迫退回板凳休息，湖人在Towns退場後立刻拉出7：0的攻勢，灰狼也被迫讓Towns在比賽還有剩約7分鐘時回歸，放手一搏。
比賽最後5分鐘陷入拉鋸戰，整場外線手感低迷的湖人，靠著LeBron James在終場前2分02秒投進三分球，雙方戰成95平，比賽進入最高潮。
雙方在最後2分鐘頻頻出現失誤，灰狼則超過5分鐘沒得分，湖人靠著Dennis Schröder在終場前1.4秒的關鍵三分彈，原本以為已經勝券在握，未料Anthony Davis卻在終場前0.1秒犯規，送Mike Conley上罰球線，Conley三罰全進，進入延長賽。
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