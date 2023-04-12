侯友宜稱「隨時可上場」 卓冠廷：要面對議會監督了嗎？
國民黨2024總統大選候選人尚不明朗，新北市長侯友宜今日被問及相關議題時聲稱「隨時可以上場」，引發議論。民進黨發言人卓冠廷對此表示，「上場」指的是「面對議會監督」還是「落跑選總統」？侯友宜拖到第二任就任4個月後才要進議場，難到現在又要隨時準備缺席市政質詢了嗎？新北市的施政滿意度掉了兩成、城市光榮感在六都中墊底，侯友宜難道覺得不需要挽救新北市政，打算頭也不回投入總統大選嗎？
記者黃宣尹／台北報導
卓冠廷說，侯友宜的「隨時可以上場」，指的是「面對議會監督」還是「落跑選總統」？當別的縣市首長都已經在議會備詢，新北市拖到就任4個月後的4月25日後，侯友宜才要進議場進行施政報告，並接受議員質詢新北市政。
卓冠廷表示，如今侯友宜表態「隨時可以上場」，難不成隨時準備好丟下4月到7月的定期會，隨時準備好缺席新北市政？
卓冠廷表示，不久前才提醒您新北市府漏洞百出，新北市政百廢待興。侯友宜透過市府回擊「睜眼說瞎話」，難道現在打算兩手一攤，找副市長擋下對市政的檢視嗎？
卓冠廷說，去年選舉中，有超過115萬新北市民選擇侯友宜作為新北市長，但侯第二任執政百日，新北市的施政滿意度掉了兩成、城市光榮感在六都中墊底，侯友宜難道覺得不需要挽救新北市政，打算頭也不回投入總統大選嗎？