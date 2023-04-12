啟動污水區第二過港段計畫 陳其邁：提升污水管線安全
為確保已營運已近40年的高雄市的污水系統營運能永續發展，確保汙水可送汙水廠處理，市長陳其邁前往預定施工處視察時宣布工程總經費54億元，中央補助92%。原由單一幹管到中洲污水處理廠，現增第二條主幹管的高雄污水區段及備援系統計畫今(12)日啟動，除希望水利局如期如質在2027年底前，提升大高雄地區污水管線安全。
記者郭凱杰／高雄報導
陳其邁今天視察並宣示啟動高雄污水區第二過港段及備援計畫，並與地方民意代表及在地里長們聽取水利局簡報，他除感謝中央挹注經費支持，也感謝議會的支持，工程總經費54億元，中央補助92%。原由單一幹管到中洲污水處理廠，現增第二條主幹管，除了提升管線安全，也確保污水系統更安全，同時提高安全標準，他指示水利局加速辦理且如期如質順利完工。
陳其邁表示，原在凱旋路、成功路、擴建路等匯入主幹管，收集市區與高雄港區等民生污水人口約130萬，是非常重要的主要幹線，過去一條幹管從前鎮區，通往過港隧道至中洲污水處理廠，營運至今已40年，倘若受損，將影響整個愛河水質、高雄港航運等相關經濟活動損失。因此，市府超前部署將風險降低，增設第二條主幹道及備援系統，對整個大高雄地區，包括前鎮、小港、苓雅等地區的污水排洩，才能確保安全。
陳其邁指出，該工程藉由潛盾技術，可對周遭影響降到最低，也能確保整個工程能夠如期如質進行。他也提及，亞洲新灣區推出2.0計畫，前鎮區可說是未來發展最快的地方，從過去重工業、物業至今正慢慢轉型中，他也請水利局針對周圍景觀加強綠美化，包括鄰近公園、周圍環境改善，以回饋里民。
「污水第二過港段」採潛盾工法，穿越高雄港處深度約25m，至旗津中洲污水處理廠，「中華路主幹管」由中華路佈設管線至成功路，另建置三角公園建置抽水站，作為中華路主幹管匯入，並將檢視已屆使用的污水主幹管，以提高系統穩定性並能永續營運。