適當時機徵召總統參選人？侯友宜：面對挑戰、隨時可上場

啟動污水區第二過港段計畫　陳其邁：提升污水管線安全

▲高雄市長陳其邁今天視察並宣示啟動高雄污水區第二過港段及備援計畫，並親自說明該計畫。（圖／高市府提供）
▲高雄市長陳其邁今天視察並宣示啟動高雄污水區第二過港段及備援計畫，並親自說明該計畫。（圖／高市府提供）

記者郭凱杰／高雄報導

為確保已營運已近40年的高雄市的污水系統營運能永續發展，確保汙水可送汙水廠處理，市長陳其邁前往預定施工處視察時宣布工程總經費54億元，中央補助92%。原由單一幹管到中洲污水處理廠，現增第二條主幹管的高雄污水區段及備援系統計畫今(12)日啟動，除希望水利局如期如質在2027年底前，提升大高雄地區污水管線安全。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲陳其邁也親自檢視各項設備。（圖／高市府提供）
▲陳其邁也親自檢視各項設備。（圖／高市府提供）
陳其邁今天視察並宣示啟動高雄污水區第二過港段及備援計畫，並與地方民意代表及在地里長們聽取水利局簡報，他除感謝中央挹注經費支持，也感謝議會的支持，工程總經費54億元，中央補助92%。原由單一幹管到中洲污水處理廠，現增第二條主幹管，除了提升管線安全，也確保污水系統更安全，同時提高安全標準，他指示水利局加速辦理且如期如質順利完工。

▲高雄汙水第二過港段模擬圖。（圖／高市府提供）
▲高雄汙水第二過港段模擬圖。（圖／高市府提供）
陳其邁表示，原在凱旋路、成功路、擴建路等匯入主幹管，收集市區與高雄港區等民生污水人口約130萬，是非常重要的主要幹線，過去一條幹管從前鎮區，通往過港隧道至中洲污水處理廠，營運至今已40年，倘若受損，將影響整個愛河水質、高雄港航運等相關經濟活動損失。因此，市府超前部署將風險降低，增設第二條主幹道及備援系統，對整個大高雄地區，包括前鎮、小港、苓雅等地區的污水排洩，才能確保安全。

陳其邁指出，該工程藉由潛盾技術，可對周遭影響降到最低，也能確保整個工程能夠如期如質進行。他也提及，亞洲新灣區推出2.0計畫，前鎮區可說是未來發展最快的地方，從過去重工業、物業至今正慢慢轉型中，他也請水利局針對周圍景觀加強綠美化，包括鄰近公園、周圍環境改善，以回饋里民。

「污水第二過港段」採潛盾工法，穿越高雄港處深度約25m，至旗津中洲污水處理廠，「中華路主幹管」由中華路佈設管線至成功路，另建置三角公園建置抽水站，作為中華路主幹管匯入，並將檢視已屆使用的污水主幹管，以提高系統穩定性並能永續營運。

台積電高雄廠28奈米量產生變　陳其邁：積極給予協助

高雄用水大戶4成節水不合格　陳其邁：未改善就封鉛

啟動內惟埤引水工程　改善美術館內惟埤旱季水源不足問題

推動高雄郵輪觀光　無人機表演迎賓

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀