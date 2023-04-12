將挑適當時機徵召總統人選　朱立倫：3月已完成黨內整合

拒徐巧芯邀辯論直球對決　費鴻泰發文盤點政績

▲面對徐巧芯不斷邀約辯論闡述雙方政見對決，費鴻泰今則在臉書發文盤點過往政績，並強調會持續提出交通、民生政見。（圖／記者翁子竣攝）
▲面對徐巧芯不斷邀約辯論闡述雙方政見對決，費鴻泰今則在臉書發文盤點過往政績，並強調會持續提出交通、民生政見。（圖／記者翁子竣攝）

記者翁子竣／台北報導

國民黨北市第7選區（信義、南松山）立委初選激戰，台北市議員徐巧芯屢邀國民黨立委費鴻泰，舉辦辯論會闡述雙方政見，而費鴻泰則以黨中央向他建議不要辯論婉拒。不過，費今（12）日仍在臉書發文，盤點他過去擔任立委、議員時期政績，包括爭取信義線東延段、健保卡報稅與悠遊卡支付等，他強調初選會持續提出交通、民生政見，並倡議兩岸關係和諧。

我是廣告 請繼續往下閱讀
費鴻泰今在臉書發文表示，他在2002年擔任台北市議會副議長時，於議會提案推動信義線東延段、2010年前交通部長毛治國上任時，爭取到1.5公里的東延段，尾軌延伸到南港玉成公園，整體預算為131億元，經過20多年努力，預計2025年完工，他會繼續監督東延段施工進度和工程品質，促使選民能在2025年搭乘信義線到廣慈、奉天宮站。

費鴻泰說，他不但在20多年前，率先提出台北捷運信義線東延，其他要求捷運降價、爭取學童搭大眾運輸工具以年齡區分優待，及民眾能用健保卡報稅等便民政策，這些全是他在立委、議員任內所推動的政績。此外，還有許多讓民眾感到便利的措施，比如悠遊卡可小額支付就是他推動。

費鴻泰說明，過去悠遊卡只能用於搭大眾交通運輸工具，他在立法院力推悠遊卡「小額支付」功能，如今悠遊卡不僅成為台北市的「八達通」，更可以在全台各縣市的便利商店等地點作為支付工具。

即將進入5月報稅季節，費鴻泰還表示，他推動全球獨步的「稅額試算」，讓民眾報稅更方便，也為國庫每年至少省下10億元；至於稅制改革，包括取消夫妻懲罰稅、納稅人全家所繳健保費無上限且都可列舉扣除，教育特別扣除額由每年每戶2萬5000元調高成每年每人2萬5000元，便利商店及晶片金融卡繳稅手續費由政府吸收，提出5歲以下「幼兒學前教育扣除額」，以及促成土地增值稅由「一生一次」改成「一生一屋」。

費鴻泰強調，「健保卡報稅」功能也是他推動的重要政績，自2016年起民眾可用健保卡申報個人綜所稅；健保卡功能從此不斷進化，可以用來作為電子憑證，有助於民眾在疫情期間領口罩、快篩試劑等。

面對國民黨立委初選，費鴻泰說，他將持續提出交通、民生等議題相關政見，包括監督政府有效解決青年就業與居住問題，也要替勞工要求政府解決勞保年金困境，遏止政府超徵稅收的問題再度發生，同時倡議兩岸關係和諧，讓台灣免於戰爭威脅，並監督兵役政策透明化，反對未成年的年輕人上戰場。

費鴻泰拒辯論「冷處理」選戰？徐巧芯：民調容易越打越低

喊尊重費鴻泰不辯論　徐巧芯宣布要自辦「政見發表活動」

指郭台銘願意給年輕人機會　徐巧芯：他相當肯定我

同框蔣萬安視導東延段　徐巧芯：跟費鴻泰關係沒蓋捷運難

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀