拒徐巧芯邀辯論直球對決　費鴻泰發文盤點政績

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費鴻泰說，他不但在20多年前，率先提出台北捷運信義線東延，其他要求捷運降價、爭取學童搭大眾運輸工具以年齡區分優待，及民眾能用健保卡報稅等便民政策，這些全是他在立委、議員任內所推動的政績。此外，還有許多讓民眾感到便利的措施，比如悠遊卡可小額支付就是他推動。
費鴻泰說明，過去悠遊卡只能用於搭大眾交通運輸工具，他在立法院力推悠遊卡「小額支付」功能，如今悠遊卡不僅成為台北市的「八達通」，更可以在全台各縣市的便利商店等地點作為支付工具。
即將進入5月報稅季節，費鴻泰還表示，他推動全球獨步的「稅額試算」，讓民眾報稅更方便，也為國庫每年至少省下10億元；至於稅制改革，包括取消夫妻懲罰稅、納稅人全家所繳健保費無上限且都可列舉扣除，教育特別扣除額由每年每戶2萬5000元調高成每年每人2萬5000元，便利商店及晶片金融卡繳稅手續費由政府吸收，提出5歲以下「幼兒學前教育扣除額」，以及促成土地增值稅由「一生一次」改成「一生一屋」。
費鴻泰強調，「健保卡報稅」功能也是他推動的重要政績，自2016年起民眾可用健保卡申報個人綜所稅；健保卡功能從此不斷進化，可以用來作為電子憑證，有助於民眾在疫情期間領口罩、快篩試劑等。
面對國民黨立委初選，費鴻泰說，他將持續提出交通、民生等議題相關政見，包括監督政府有效解決青年就業與居住問題，也要替勞工要求政府解決勞保年金困境，遏止政府超徵稅收的問題再度發生，同時倡議兩岸關係和諧，讓台灣免於戰爭威脅，並監督兵役政策透明化，反對未成年的年輕人上戰場。