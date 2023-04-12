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疫情緩！旅遊娛樂盜刷增1.7倍　聯卡中心籲「5要3不要」

▲疫情趨緩，景氣回溫，消費增加，相關信用卡盜刷通報年增約1.7倍，尤其是旅遊娛樂（T&E）交易的盜刷也增加。（示意圖／取自photoAC）
▲疫情趨緩，景氣回溫，消費增加，相關信用卡盜刷通報年增約1.7倍，尤其是旅遊娛樂（T&E）交易的盜刷也增加。（示意圖／取自photoAC）

記者顏真真／台北報導

隨著疫情趨緩，積累超過2年餘的旅遊娛樂消費能量，正在以各種形式找尋宣洩出口。不過，聯合信用卡處理中心統計也發現，去（111）年國內36家發卡機構通報詐欺交易年增14.2%，其中又以網路交易類別占98%最大，通報來源除了大家已熟知的國外知名網路盜刷之外，最值得注意的就是。疫情過後之旅遊娛樂交易增加帶來的盜刷年增1.7倍，聯卡中心也提醒持卡民眾，別忘「5要3不要」，以防範網路盜刷。

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全球疫情逐漸得到控制，各國國境陸續開放，飽受壓抑與威脅的民眾，終於盼來景氣曙光，久違多時旅遊娛樂消費總算再度重逢，各行各業蓄勢待發、往日榮景可期。根據聯卡中心大數據資料顯示，國人去年第4季之旅遊娛樂簽帳消費明顯成長，航空業年成長約5.4倍，旅行社成長約3.2倍，飯店住宿成長約21%。與此同時，旅遊娛樂相關的信用卡盜刷通報也較110年同期增加約1.7倍，尤其是網路盜刷交易金額的增加更為明顯。

此外，依據聯卡中心大數據資料統計，去年國內36家發卡機構通報詐欺交易54萬9525筆、相較110年略減5萬2963筆，年減8.8%，可是全年度的通報金額新台幣22億3千萬元，明顯較110年增加2億7千萬元，年成長14.2%，又以網路交易類別占最大比例約98%，最大通報來源除了大家已熟知的國外知名網路盜刷之外，就是疫情過後之旅遊娛樂交易增加帶來的盜刷增加。

聯卡中心就透露，目前已有持卡人通報其卡片在國外旅宿業或航空公司網路交易被盜刷之案例，這類個案由於每筆金額較高，以致快速推升去年下半年詐欺通報金額增加，國內發卡機構也已針對此一發展趨勢加強管控，希望在面對疫情趨緩景氣回溫的時刻，兼顧持卡人權益與交易安全，不讓信用卡盜刷增加的趨勢阻礙了疫情後的消費回復機會。

為免持卡人遭網路盜刷造成不必要的困擾，聯卡中心也再次提醒持卡人透過「5要3不要」，來防範網路盜刷。在「5要」部分，包括要注意消費簡訊、要細閱您的交易帳單紀錄、要遠離可疑的網站、要養成良好的密碼命名習慣、要使用或下載最新防毒軟體與作業系統。至於「3不要」則不要讓親友使用您的卡號、不要回應任何向您要求個人資料的不明電子郵件或簡訊、不要使用公用網路進行交易。

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