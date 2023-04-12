親交「對台報告書」予蔡英文 加國訪團支持深化台加關係
總統蔡英文今（12）日接見「加拿大聯邦眾議院外交及國防事務訪問團」，訪團親自遞交「加拿大與台灣：動盪時局中的強健關係」報告書，引發關注。據了解，該份報告強調加國的「一中政策」與中國的「一中原則」具有極為顯著的差異，另加國基於其「印太戰略」將與台灣深化合作，報告中也有進一步建議；外交人士對此分析，此份報告建議提升完整面向之台加關係，明確支持強化台加關係、反對中國威脅台海現狀之擴張行徑，內容積極正面。
記者黃宣尹／台北報導
有關「加拿大聯邦眾議院外交及國防事務訪問團」在與蔡英文會面時，親交「加拿大與台灣：動盪時局中的強健關係」報告，據了解，該報告是加拿大聯邦眾議院「加中關係特別委員會」於加東時間3月30日所公布，內容分為「加國與台灣之互動」、「加台貿易投資關係」和「區域和平與安全情勢」等三大部分。
知情人士表示，參與該報告的成員包含「加中關係特別委員會」全員12名眾議員，及友台眾議員11名，共計23名跨黨派眾議員。該份報告中強調加國的「一中政策」與中國的「一中原則」具有極為顯著的差異，另加國基於其「印太戰略」將與台灣深化合作。
此外，報告中羅列台、加在外交、安全、經貿、科技及原住民等各項議題之進一步合作建議，並在結論中指出，台海安全現狀並非穩定，在中國日益升高對台威脅之際，加國維持與台灣交往至關重要。
外交人士對此分析，此份報告建議提升完整面向之台加關係，內容積極正面，且獲加國跨黨派議員支持。近來加國行政部門「印太戰略」及國會報告先後發表，均明確支持強化台加關係、反對中國威脅台海現狀之擴張行徑。