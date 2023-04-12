「地震魚」被大量捕獲！在地憂心災難前兆 專家解惑原因
近日台東成功漁港有漁民捕獲將近50尾有「地震魚」之稱的皇帶魚，總重量甚至高達400多公斤。由於近期東部地震案例頻傳，無論外海或內陸皆出現震央，讓不少民眾好奇議論，大量捕獲地震魚是否為災難前兆，對此農委會成功水產試驗所副研究員黃侑勖強調，這批被釣出的地震魚「並非出現在不該出現的地方」，而是漁民透過專業手法意外大量捕獲，過去也沒有證據表明皇帶魚與地震有直接關聯，民眾無需過度擔憂。
記者張志浩/綜合報導
黃侑勖指出，皇帶魚主要的棲息地在較深層的海域，因此在台灣東部外海比較有可能出現，皇帶魚因為會被地質變動等因素驚擾，有時會由至淺海甚至在岸邊擱淺，因而有「地震魚」的外號，不過研究並無直接證據表明兩者有直接關聯。
至於本次大量「地震魚」被捕獲的案例，黃侑勖表示，該漁船原先的目標僅在靠近深海捕獲較常見的魚類，不過由於作業時採用「底延繩釣」的模式，剛好當時有不少皇帶魚在附近游動，才得以大量捕獲，由此可推斷，近期皇帶魚並沒有因受到驚擾而離開深海的情形。
黃侑勖也補充，這隻「地震魚」的經濟價值其實不是很高，市場拍賣價每公斤不超過200元，且此次漁民算是大量捕獲，售價推測會再壓低，據了解，已有長期合作的魚販將這批皇帶魚買斷；此外，過去市場調查也有漁民提到，皇帶魚食用上肉質偏軟，咬起來沒有什麼口感，不過由於是無毒性的魚類，實用上清洗乾淨，正常處理即可。