衝泰國潑水節注意！3疾病正大流行　噴防蚊有這2字才有效

我是廣告 請繼續往下閱讀
據疾管署疫情統計，泰國、緬甸等多數東南亞國家均有登革熱、屈公病及茲卡病毒感染症等病媒蚊傳染病疫情，彭仁奎提醒，戶外活動時，應穿著淺色長袖衣褲、包鞋及長襪，儘量減少裸露部位，並正確使用含敵避（DEET）成分的防蚊蟲藥劑，預防病媒蚊叮咬。
此外，國內近年藉由糞口傳染的A型肝炎發生率已大幅下降，30歲以下民眾大部分沒有抗體，彭仁奎指出，國人如前往衛生條件較不佳的地區時，應留意飲水食物及環境衛生，避免生飲、生食，尤其生蠔或水產貝類，應澈底煮熟再食用，並常以肥皂洗手，以免感染A型肝炎或其他腸道傳染病。
泰國也出現猴痘確診案例，已發現1起國外移入台灣個案，彭仁奎指出，國際猴痘疫情以密切接觸的人際傳播為主，建議避免出入可能與不特定人士密切接觸之高風險場域，旅遊期間也應避免接觸野生動物，如有出現發燒、皮疹、水泡或膿疱等疑似症狀，入境時應主動洽疾管署檢疫站。
彭仁奎說，目前A型肝炎及猴痘均可透過接種疫苗預防，國人如欲前往泰國等新南向國家，可於出發前2至4周向新南向人員健康服務中心進行聯繫，或至旅遊醫學門診合約醫院尋求專業旅遊醫療諮詢、疫苗接種及預防用藥等評估，以增加自身保護力。
疾管署補充，截至4月10日，累計23例境外移入登革熱病例，高於去年、前年同期，個案感染地均為東南亞及南亞國家，旅客返國入境後14天內，若有出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹，或是腹瀉或嘔吐等症狀，請儘速就醫並主動告知醫師旅遊接觸史。