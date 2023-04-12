新北美術館園區本周末開放 美學設計力打造鶯歌藝術城
即將轉任新北市政府副秘書長的文化局長龔雅雯，今（12）日於市政會議上以「KICK OFF !打開鶯歌-新北設計力」為題，進行三鶯文創整合計畫推動成果與展望專題簡報，提到新北美術館園區將於本周末15日開放民眾使用，搭配接下來的開園系列活動與10月的「2023台灣設計展」，要透過各項軟硬體建設，結合設計力打造鶯歌藝術城，讓新北成為北台灣的核心。
記者吳嘉億／新北報導
會中新北市長侯友宜也指示文化局，持續透過文化、創意、關懷、合作，以美好生活為核心目標的發展策略，掌握文化的底蘊、創意的思維、關照各年齡族群藝文需求，透過基北北桃合作平台，以及民間與跨局處協力，打造新北市民的美好生活，讓新北成為北台灣的核心。
龔雅雯表示，文化局以「文化韌性城市」為2030願景目標，建構新北五條美學廊帶，預計10年內累計藝文參與人次達3億5000萬人次，其中三鶯文化-紅色陶寶是新北市美術館基地所在，目前美術館戶外園區第一期工程及部分空間已完成，將於15日起開放民眾使用，提供市民朋友全新的藝文休憩場域。
龔雅雯指出，園區將於每個月辦理大型藝文展演活動，包括4月「美術館開園系列」、5月新北閱讀節「設計，新日常」及新北「鼓舞創藝」活動、6-7月城市藝術節「新生地」，8月的美術館「夏日計畫」，還有更重要的10月「2023台灣設計展在新北」從鶯歌出發，展場更將擴展到捷運環狀線衛星展區，展現新北城市美學及設計力，透過區域點、線、面的鏈結，讓民眾看見新北的文化多樣性，帶動城市藝文生活。