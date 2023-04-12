收「汽燃費逾期」簡訊注意！點連結恐被盜刷 3點辨真偽
根據事實查核平台MyGoPen的觀察，近期有不少人收到「汽燃費逾期徴收通知」的簡訊，但要先注意，此則訊息是「詐騙」，如果民眾不慎點入山寨網站，恐怕會被騙走信用卡資訊。MyGoPen站長Charles也同步分享3招揪出詐騙陷阱。
記者周淑萍/綜合報導
近期有不少民眾收到「汽燃費逾期徴收通知」簡訊，內容表明要收 111 年度汽燃費逾期的費用2880元，並要求需在112/04/10前繳納，同時還貼心的附上山寨版的網址，點入內能發現和監理服務網很像，以假亂真的網站稍有不慎就會上當。
MyGoPen提醒，如果收到類似的簡訊，一定要仔細檢查簡訊的內容，特別是網址和電話號碼等細節，以免被詐騙集團盜刷信用卡等個人資訊。新竹區監理所企劃及裁罰科也有做出說明，經查證該簡訊所載網址並非以「gov.tw」結尾，不屬於政府機關的網址，請民眾切勿點選，同時建議民眾可以下載「監理服務 APP」並加入會員，透過 APP 查詢相關汽車燃料費及交通違規罰鍰情形。
MyGoPen同步提供3點幫助民眾識別詐騙訊息：
📍1、徵收項目的時間點不對
自用汽車及機車燃料使用費於每年 7 月開徵，並不是近期，且針對未依期限繳納的車主，也是以「雙掛號寄出催繳通知書」，在公路總局的簡訊中，也會清楚「註明車牌號碼」與「特定監理所」。
📍2、簡訊發送的電話號碼帶有「＋」符號
帶有「+」的電話通常來自境外，而且這些常會被詐騙集團用於變造號碼，像是「+886」開頭多是變造形式的詐騙電話，更不會有「+886 再搭配國內市話號碼」的樣式，一般正常國內來電不會這樣顯示，很高機率是詐騙集團發送的。
📍3、政府的網站都是「.gov.tw」結尾
一般來說台灣政府官方的網站都會是「.gov.tw」結尾，不會出現「.com」、「.vip」這樣的網址。