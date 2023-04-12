造神？中共通令「習近平著作」成高校教材　網不忍了罵翻

沙塵暴襲中國！北京現藍太陽、民眾「吃土」　日韓也受害

▲嚴重沙塵暴襲擊中國，日本以及韓國也受波及。（圖／美聯社／達志影像）
▲嚴重沙塵暴襲擊中國，日本以及韓國也受波及。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

中國北京以及北方地區自4月10日晚間開始，遭遇這個月第四次、今年第八次沙塵暴襲擊，有超過三分之一的領土受到沙塵暴影響，處處黃沙滾滾。中國中央氣象局發布沙塵暴「藍色預警」，在北京也因為空氣污染嚴重，發布了大風和沙塵暴「黃色預警」，甚至能在北京的天空看見「藍太陽」景象。不僅是中國，沙塵暴也正向附近國家蔓延，嚴重影響日本及韓國的空氣品質，引起民眾反彈。

我是廣告 請繼續往下閱讀
中國中央氣象台於12日指出，受冷空氣大風影響，預計4月12日8時至13日8時，新疆南疆盆地和東部、內蒙古中西部、甘肅河西和中部、寧夏、陝西中部、山西、河北、遼寧、北京、天津、山東、河南、安徽、江蘇、上海、湖北中北部、浙江北部等地的部分地區有揚沙或浮塵天氣。人民日報指出，本輪沙塵暴「已經跨過長江」。

中國氣象台消息稱，沙塵天氣將持續到星期三（4月12日），且可能在星期五（4月14日）前後再次來襲。

中國中央氣象台在11日時就已經發出沙塵暴藍色預警，指出有18個省份會受到沙塵暴襲擊，其中北京陣風可達8至9級，並伴有沙塵，針對北京發布大風和沙塵暴黃色預警。媒體報導指出，受到沙塵暴影響，北京空氣污染指數嚴重超標，地面上光線看上去總體顏色偏藍，北京上空還出現了沙塵天氣中常見的「藍太陽」情況。

▲受到沙塵影響，北京出現「藍太陽」景象。（圖／美聯社／達志影像）
▲受到沙塵影響，北京出現「藍太陽」景象。（圖／美聯社／達志影像）
《路透社》報導，過去數週，北京常見空氣污染，尤其是多次數的沙塵暴。北京12日的空氣污染指標達到最嚴重水平，空氣中的微顆粒濃度是世界衛生組織年度空氣指數標準的46.2倍。

中國每年平均經歷6場沙塵暴，但這波已經是今年第8波，《自由亞洲電台》引述《快科技》訪問中國天氣網氣象分析師王偉躍說法，進入3至4月份以來，中國冷空氣活動仍處在活躍期，在冷空氣影響期間，蒙古氣旋和地面冷鋒成為有利的推手，將沙塵從沙源地待到下游地區，甚至一路輸往更南、更遠的地方。

滿足沙塵天氣有三大條件：持久強勁的大風、沙塵源和低層大氣不穩定。中國官媒新華網引述中國林業科學研究院荒漠化研究所所長吳波分析，這段時間，蒙古國和北方地區降水偏少，春季前期氣溫明顯回暖，造成凍土層融化，地表沙土變得鬆散，加之春季北方地區大風高發，配合裸露的沙塵源地地表條件，形成頻繁的沙塵天氣。

吳波指出，近10年沙塵總次數和沙塵暴次數實際已減少，但大面積沙漠和戈壁都是巨大且永久性的沙塵源，防沙治沙工作艱巨。

但中國今年沙塵天氣頻繁，黃沙漫漫引起民眾不滿，有民眾質疑中國當局投入的治沙資金都到哪裡去，許多網友紛紛在微博等社群平台苦中作樂，表示「大概是坐在急症室戴著n95都能聞到沙子味兒」、「手機殼上都是沙！」、「準備吃土了」、「防沙裝備必穿，整天沙塵暴，喉嚨痛到爆。」沙塵暴嚴重情形，也讓網友表示，「戴口罩也遮不住吃土感」。「北京沙塵暴」話題更登上了微博熱搜榜，短時間內湧入數百萬留言。

中國沙塵暴也波及鄰近的日本和韓國。《NHK》報導表示，從中國沙塵暴在12日中午前抵達，九州北部、中國地區廣泛範圍受到影響，目前已經在福岡觀測到沙塵，能見度為8公里，而這也是日本繼3月24日的新潟後，第2次觀測到黃沙。午後預計出現大規模霧霾，預計13日還會影響到北日本以及東日本地區。

《韓聯社》報導指出，韓國沙塵暴危機預警分為「關注」、「注意」、「警惕」以及「嚴重」4個階段，而韓國全國的沙塵暴預警級別也從11日晚間5時的關注提高至12日上午7時的注意。受來自內蒙古高原和戈壁沙漠等地的沙塵影響，韓國全天空氣品質較差，全境發佈了沙塵預警。

▲中國沙塵暴在12日抵達日本。圖為日本福岡。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國沙塵暴在12日抵達日本。圖為日本福岡。（圖／美聯社／達志影像）

中國出現強沙塵暴　專家指3月底還有一波

過度依賴中國　美CIA局長：俄羅斯將成「經濟殖民地」

資訊外洩疑慮仍在！為減輕人員負擔　日本政府擬用AI技術

中國持續模擬攻擊「外國軍事目標」　路透：台灣不是唯一

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀