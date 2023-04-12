沙塵暴襲中國！北京現藍太陽、民眾「吃土」　日韓也受害

我是廣告 請繼續往下閱讀
中國氣象台消息稱，沙塵天氣將持續到星期三（4月12日），且可能在星期五（4月14日）前後再次來襲。
中國中央氣象台在11日時就已經發出沙塵暴藍色預警，指出有18個省份會受到沙塵暴襲擊，其中北京陣風可達8至9級，並伴有沙塵，針對北京發布大風和沙塵暴黃色預警。媒體報導指出，受到沙塵暴影響，北京空氣污染指數嚴重超標，地面上光線看上去總體顏色偏藍，北京上空還出現了沙塵天氣中常見的「藍太陽」情況。
《路透社》報導，過去數週，北京常見空氣污染，尤其是多次數的沙塵暴。北京12日的空氣污染指標達到最嚴重水平，空氣中的微顆粒濃度是世界衛生組織年度空氣指數標準的46.2倍。
中國每年平均經歷6場沙塵暴，但這波已經是今年第8波，《自由亞洲電台》引述《快科技》訪問中國天氣網氣象分析師王偉躍說法，進入3至4月份以來，中國冷空氣活動仍處在活躍期，在冷空氣影響期間，蒙古氣旋和地面冷鋒成為有利的推手，將沙塵從沙源地待到下游地區，甚至一路輸往更南、更遠的地方。
滿足沙塵天氣有三大條件：持久強勁的大風、沙塵源和低層大氣不穩定。中國官媒新華網引述中國林業科學研究院荒漠化研究所所長吳波分析，這段時間，蒙古國和北方地區降水偏少，春季前期氣溫明顯回暖，造成凍土層融化，地表沙土變得鬆散，加之春季北方地區大風高發，配合裸露的沙塵源地地表條件，形成頻繁的沙塵天氣。
吳波指出，近10年沙塵總次數和沙塵暴次數實際已減少，但大面積沙漠和戈壁都是巨大且永久性的沙塵源，防沙治沙工作艱巨。
但中國今年沙塵天氣頻繁，黃沙漫漫引起民眾不滿，有民眾質疑中國當局投入的治沙資金都到哪裡去，許多網友紛紛在微博等社群平台苦中作樂，表示「大概是坐在急症室戴著n95都能聞到沙子味兒」、「手機殼上都是沙！」、「準備吃土了」、「防沙裝備必穿，整天沙塵暴，喉嚨痛到爆。」沙塵暴嚴重情形，也讓網友表示，「戴口罩也遮不住吃土感」。「北京沙塵暴」話題更登上了微博熱搜榜，短時間內湧入數百萬留言。
中國沙塵暴也波及鄰近的日本和韓國。《NHK》報導表示，從中國沙塵暴在12日中午前抵達，九州北部、中國地區廣泛範圍受到影響，目前已經在福岡觀測到沙塵，能見度為8公里，而這也是日本繼3月24日的新潟後，第2次觀測到黃沙。午後預計出現大規模霧霾，預計13日還會影響到北日本以及東日本地區。
《韓聯社》報導指出，韓國沙塵暴危機預警分為「關注」、「注意」、「警惕」以及「嚴重」4個階段，而韓國全國的沙塵暴預警級別也從11日晚間5時的關注提高至12日上午7時的注意。受來自內蒙古高原和戈壁沙漠等地的沙塵影響，韓國全天空氣品質較差，全境發佈了沙塵預警。