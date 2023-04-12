酒後想起曾遭嗆！屏東街友連續犯案釀1死1傷 一審判決曝
屏東縣一名陳姓街友（32歲），2021年10月間酒後感到生活不順遂，又想起過去向李姓街友（69歲）問路時，遭三字經嗆聲，故趁其在鐵道橋下熟睡時，持磚頭重擊對方頭部，導致李男傷重不治，隨後又騎單車到市場，持木棍打傷曾與他起過口角的張男（62歲），案經審理，屏東地方法院今（12）日依殺人等罪，判處陳男有期徒刑16年，全案可上訴。
記者陳苾暐／綜合報導
據了解，2021年10月25日晚間，陳男因生活不如意，又想起日前向李男問路，卻反遭怒罵三字經，因此決定將怒氣發洩在其身上，當晚7時許，陳男趁李男在高架橋下熟睡之際，隨手拾起路旁磚塊，瘋狂朝對方頭部、胸部猛砸，造成其眼眶骨碎裂，顱骨、胸骨及肋骨等處也出現骨折，緊急送往醫院仍回天乏術。
犯案後的陳男，又想起曾和人發生口角，因此將目標鎖定從事冷氣裝修的張姓男子，騎乘單車到西市場遇見對方後，立刻拿出木棒攻擊頭部，所幸張男兒子聽聞巨響，立刻衝出門外將陳男壓制，才沒有釀成另一樁悲劇。
案件審理期間，陳男始終否認殺人，也沒有與告訴人達成和解，因此法官認為犯後態度難謂良好，且其僅為細故，就對素不相識的陌生人下殺手，還造成被害人張男留有後遺症，但考量他在使用酒精及安非他命等物質後，輕度影響其辨識行為違法或依其辨識而行為能力，故依殺人罪判刑13年，殺人未遂部分則處7年徒刑，合併應執行16年。