巴西總統魯拉訪中首站上海　凸顯經貿是重點

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巴方指出，魯拉預計14日與中國國家主席習近平會面。
陸媒深圳衛視今天報導，這是魯拉第3次對中國進行國是訪問。據巴中通訊社報導，先前公布的訪問代表團名單中包括多名內閣部長、州長、27名議員和240名商界領袖，而最新公布的名單中再添12名巴西聯邦參議員、眾議員，陪同訪中的國會議員總數達39人。
報導指出，在魯拉訪問行程安排上，首站由此前的北京改為了上海。有分析人士表示，這對於一國領導人國是訪問來說，是較為特殊的安排。
但報導進一步說明從代表團名單觀察，不難理解其特殊安排的目的。
這次巴西隨行人員中包括基礎設施、銀行、農業綜合企業、食品、服裝和鞋類、電信以及數位創新等多個領域的商界代表。可以看出，經貿議程將是巴方此行尋求的合作重點。
魯拉在上海訪問期間，第一站就是巴西前總統羅賽芙（Dilma Rousseff）就任金磚國家銀行新開發銀行（NBD）行長的宣誓就職儀式。
金磚國家新開發銀行由巴西、俄羅斯、印度、中國和南非共同發起，2015年7月正式開業，旨在為金磚國家等新興經濟體和發展中國家的基礎設施和可持續發展項目調動資源，並作為多邊和區域金融機構為全球增長和發展作出努力。總部位於上海。
報導指出，巴西在金磚合作機制中一直扮演著積極角色。此次魯拉第一站將前往羅賽芙的就職典禮，既是對於中國的支持，更體現了對於金磚合作機制的重視，為接下來的中巴領導人會晤打下基礎。
深圳衛視稱，魯拉在上海的行程中還有滿滿的新基礎建設元素，他將重點參觀上海的城市建設和企業發展，並將參觀科技公司華為以及一些研發與創新中心。（編輯：唐佩君/周慧盈）1120412