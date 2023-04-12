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李亮瑾產後狂減12kg　臃腫大嬸變纖細女神讓老公緊張了！

▲李亮瑾分享近期花了三個月透過代謝調整，減去產後的一身油肉，回歸4字頭體態！窈窕身形讓原本只會安慰她「不用減」的老公越管越嚴，連拍戲穿太辣也會被碎念，讓李亮瑾直呼簡直「護妻魔人」上身！(圖/品牌提供)
▲李亮瑾分享近期花了三個月透過代謝調整，減去產後的一身油肉，回歸4字頭體態！窈窕身形讓原本只會安慰她「不用減」的老公越管越嚴，連拍戲穿太辣也會被碎念，讓李亮瑾直呼簡直「護妻魔人」上身！(圖/品牌提供)

生活中心/綜合報導

41歲本土劇女神李亮瑾與張鋒奇結婚4年，在2021及2022連續兩年迎接家庭新成員的誕生，看似幸福滿滿，但兩年產兩胎也險些帶來爆棚般的憂鬱，除了工作及育兒時間上的壓縮令她壓力山大，產後看到自己卡在到6字頭減不下來，身上鬆垮垮的「一身油肉」，更是讓她崩潰，連經紀人無心的一句話都讓她心裡很糾結！不過日前李亮瑾竟開心宣布，花了三個月時間成功甩掉12公斤，體態比原本懷孕前更火辣，讓原本只會安慰她「不用減」的老公越管越嚴，連拍戲穿太辣也會被碎念，讓李亮瑾直呼簡直「護妻魔人」上身！雖然嘴上不甘願，李亮瑾心中卻是被甜滋滋的幸福感填滿，也大方分享甩肉心路歷程！
 

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▲李亮瑾在螢光幕上時常以肉肉略為臃腫的媽媽形象現身，也提及自己屬於易胖體質，吃一點就容易「澎風」，因此小時候常被叫小胖或大胖象。(圖/品牌提供)
▲李亮瑾在螢光幕上時常以肉肉略為臃腫的媽媽形象現身，也提及自己屬於易胖體質，吃一點就容易「澎風」，因此小時候常被叫小胖或大胖象。(圖/品牌提供)
雖然李亮瑾以肉肉身材詮釋媽媽角色還算合理，但脫下戲服後也和大家一樣在意自己的體態。她分享道：「其實我屬於易胖體質，吃一點就容易『澎風』，因此我從小就被取各種綽號，比如小胖或大胖象等等。我後來為了讓自己上鏡好看，嘗試過很多方法，印象最深的就是吃藥搭配雞尾酒減肥法！一餐幾乎就要吃十七、八顆藥，吃了之後卻出現掉頭髮、注意力不集中、頭暈等狀況，加上三餐吃很少，明顯會感覺自己記憶力變差，台詞都背不起來，超恐怖！現在回起來真的心有餘悸。」

李亮瑾也回憶起產後爆肉的糗事，她不好意思地說：「當時回歸要拍《一家團圓》時，有一次劇組提供的衣服我試了很多次，經紀人就很直覺的跟劇組說『這看起來很像大嬸耶！」雖然我知道經紀人沒有惡意，但當下真的好糗唷，當時我就下定決心，一定要好好做回自己！」僅僅花3個月的時間，李亮瑾成功甩掉12 公斤，讓網友及導演都直呼「根本大嬸變女神」！她開心分享道，這三個月期間最重要就是透過代謝輔助食品提升消耗力，其他除了基本戒糖、戒宵夜外，李亮瑾特別強調飲水的重要，一天2000C.C. 白開水是基本。因為本身吃素，所以會挑選芋頭、南瓜、蕃薯，玉米筍這類好的澱粉來攝取。

由於過去靠藥物減肥有不好的經驗，李亮瑾表示這次他挑選很久，找到有營養師認證，成分天然，不是藥物的天然代謝輔助品「曲易CHOYeR」。李亮瑾開玩笑說道，自己真的很懶，也沒時間運動，曲易的爆塑血橙恰好滿足她在運動不足，年紀增長及產後所需的代謝加持！真的可以說是這次「女神回歸」的最大功臣！李亮瑾開心說：「回到4字頭，根本是我國中才會出現的數字！原本扣不起來，穿上去之後肚子還會溢出來的短褲，現在不僅成功穿回去了，還變得很鬆，這是我以前完全不敢夢想的事呢！」
 

▲李亮瑾直言目前飲食控制的成績可說是充滿自信，更放話之後帶孩子出國，一定要大秀泳裝照！(圖/品牌提供)
▲李亮瑾直言目前飲食控制的成績可說是充滿自信，更放話之後帶孩子出國，一定要大秀泳裝照！(圖/品牌提供)
目前的瘦身成績可說讓李亮瑾充滿自信，更放話之後出國，一定要大秀泳裝照，現在有時候去拍戲時，因為能穿的衣服更多了，總會想要多試試一些以前比較不敢嘗試的穿搭，沒想到因為太辣，引來老公日日叮嚀！都覺得怎麼身邊多了一個愛管事的「魔人」。不過好不容易達到的成績，一定要想辦法維持下去。而聊到如何吃，她表示原則上就是早上2顆爆塑血橙，裡面有韓國現在當紅的甩油成分摩洛血橙，能抑制、分解油質，讓身體一整天處於高代謝的狀態。晚餐後會再吃1顆魔鬼 XS膠囊幫助順暢，排掉囤積！最後睡前再吃妖精曲羨，比較不會想要吃宵夜，也能幫助睡眠期間有良好的代謝能力。最後李亮瑾說道，其實最開心的還是自己找回自信！她更激勵粉絲：「三年生兩胎、年過40的我都能甩肉成功，相信你一定也可以！」

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