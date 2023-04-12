李亮瑾產後狂減12kg　臃腫大嬸變纖細女神讓老公緊張了！

我是廣告 請繼續往下閱讀
李亮瑾也回憶起產後爆肉的糗事，她不好意思地說：「當時回歸要拍《一家團圓》時，有一次劇組提供的衣服我試了很多次，經紀人就很直覺的跟劇組說『這看起來很像大嬸耶！」雖然我知道經紀人沒有惡意，但當下真的好糗唷，當時我就下定決心，一定要好好做回自己！」僅僅花3個月的時間，李亮瑾成功甩掉12 公斤，讓網友及導演都直呼「根本大嬸變女神」！她開心分享道，這三個月期間最重要就是透過代謝輔助食品提升消耗力，其他除了基本戒糖、戒宵夜外，李亮瑾特別強調飲水的重要，一天2000C.C. 白開水是基本。因為本身吃素，所以會挑選芋頭、南瓜、蕃薯，玉米筍這類好的澱粉來攝取。
由於過去靠藥物減肥有不好的經驗，李亮瑾表示這次他挑選很久，找到有營養師認證，成分天然，不是藥物的天然代謝輔助品「曲易CHOYeR」。李亮瑾開玩笑說道，自己真的很懶，也沒時間運動，曲易的爆塑血橙恰好滿足她在運動不足，年紀增長及產後所需的代謝加持！真的可以說是這次「女神回歸」的最大功臣！李亮瑾開心說：「回到4字頭，根本是我國中才會出現的數字！原本扣不起來，穿上去之後肚子還會溢出來的短褲，現在不僅成功穿回去了，還變得很鬆，這是我以前完全不敢夢想的事呢！」
目前的瘦身成績可說讓李亮瑾充滿自信，更放話之後出國，一定要大秀泳裝照，現在有時候去拍戲時，因為能穿的衣服更多了，總會想要多試試一些以前比較不敢嘗試的穿搭，沒想到因為太辣，引來老公日日叮嚀！都覺得怎麼身邊多了一個愛管事的「魔人」。不過好不容易達到的成績，一定要想辦法維持下去。而聊到如何吃，她表示原則上就是早上2顆爆塑血橙，裡面有韓國現在當紅的甩油成分摩洛血橙，能抑制、分解油質，讓身體一整天處於高代謝的狀態。晚餐後會再吃1顆魔鬼 XS膠囊幫助順暢，排掉囤積！最後睡前再吃妖精曲羨，比較不會想要吃宵夜，也能幫助睡眠期間有良好的代謝能力。最後李亮瑾說道，其實最開心的還是自己找回自信！她更激勵粉絲：「三年生兩胎、年過40的我都能甩肉成功，相信你一定也可以！」
鏟肉傳送門
全台屈臣氏、搜美集、momo購物網，各大通路均有販售。