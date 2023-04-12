廖泰翔被點名戰左楠立委 陳其邁出聲留人：不用考慮他
高雄左楠區立委劉世芳突然宣布放棄爭取連任，這下誰來接棒各界都在猜猜猜，該選區議員首先被點名，而陳其邁小內閣經發局長廖泰翔也被視為可能人選，對此高雄市長陳其邁笑說「他還有很多事情要做，還是以市政工作為主，不用考慮他，這樣夠白了吧」。
記者鄭婷襄／高雄報導
民進黨原本在高雄8個選區都由現任立委最強棒爭取連任，初選都是同額競選，沒想到劉世芳突然因健康因素宣布不選，其實地方早有傳出劉世芳身體有恙，對於連任立委意願不高，但她仍登記參選，沒想到最後還是因健康因素退出選舉。
高雄市長陳其邁今日坦言，之前有先被告知說她有一些個人考量，可能會有一些不一樣的規劃，他充分尊重劉世芳委員的個人決定，但對民進黨在左楠地區的選舉當然一定會有影響，畢竟劉世芳是最強的候選人，在地方，像台17線南段到南門，對於左楠建設爭取非常多，現在就是尊重，會全力與黨中央協調調出一個對左楠發展最好的候選人。
高雄市經發局長廖泰翔外型條件佳、形象也清新，至於是不是好的接棒人選？陳其邁笑說「他還有很多事情要做，還是以市政工作為主，不用考慮他，這樣夠白了吧」，廖泰翔也強調當前就是盡本分做好局長的工作；對於劉世芳退選，民進黨高雄市黨部主委許智善則指出，待今日中執會開會討論之後，會儘快推出人選，守住左楠這一席立委。