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特企／王道銀行新戶禮　完成任務享現金回饋再抽登機箱

▲王道銀行推出六個月美元定存年利率4.68%優惠。（圖／品牌提供）
▲王道銀行推出六個月美元定存年利率4.68%優惠。（圖／品牌提供）

本報訊

王道銀行（O-Bank）推出新戶禮及多項優惠，在6月底前新開戶並完成指定任務者最高可獲得新台幣488元現金回饋，且刷卡消費累積滿額還有機會參加抽獎獲得Samsonite新秀麗登機箱。除新戶回饋之外，王道銀行另推出六個月美元定存年利率4.68%、六個月新台幣定存年利率1.5%以及基金手續費1.8折的優惠，提供多元理財選擇，滿足客戶多元配置資金的需求。

王道銀行針對新戶推出多項好禮，於2023年6月底前開戶選擇「新戶完成任務享最高回饋新台幣488元」者，在帳戶啟用後次月底前任刷3筆滿新台幣388元之一般消費，即可獲得新台幣388元現金回饋；完成前項任務並於上述期間使用王道銀行網銀或App以新台幣換匯美元5元以上，可加碼獲得新台幣100元現金回饋，總計最多可獲得現金回饋新台幣488元。

王道銀行更加碼推出新戶抽獎活動，即日起至2023年6月底完成申辦王道銀行帳戶者，於帳戶啟用後次兩個月底前累積消費每滿新台幣5,000元即可獲得抽獎機會一次，有機會抽中價值新台幣8,800元的20吋Samsonite新秀麗登機箱，預計每月抽出三名，共計抽出九名，每人限中獎一次。且抽獎機會次數將依據累積消費金額級距提供不同加乘倍數，累積消費金額新台幣50,000元內抽獎次數可放大2倍，累積消費金額新台幣50,001元至100,000元抽獎次數可放大4倍，累積消費金額新台幣100,001元以上抽獎次數可放大6倍，抽獎次數無上限。

王道銀行亦推出推薦親友獎金及加碼抽獎活動，即日起至2023年10月2日止，王道銀行客戶透過專屬連結推薦一名新戶成功開戶，且被推薦人於次月底前完成一筆不限金額轉帳，推薦人及被推薦人皆可獲得推薦獎金新台幣100元，且推薦人獎金無上限。此外，推薦人每成功推薦一位新戶即可獲得一次抽獎機會，獎項包括市價14,900元之Bose可攜式智慧型揚聲器1名、市價10,500元之VERMICULAR日本原裝琺瑯鑄鐵鍋3名以及市價6,500元之VERMICULAR日本原裝琺瑯鑄鐵深平底鍋5名；於活動期間內，累積推薦成功人數達30人以上且排名第一名者，即可獲得價值新台幣31,500元之VERMICULAR IH日本原裝琺瑯鑄鐵電子鍋。

除上述的限時優惠好禮外，王道銀行更針對所有客戶推出六個月期美金及台幣定存專案，2023年4月11日至6月30日20:00，提供六個月期固定年利率4.68%的美元定存優惠，美金100元即可起存；即日起至6月30日20:00，提供六個月期固定年利率1.5%的新台幣定存優惠，新台幣3,000元即可起存。兩項定存專案皆不限定存筆數，可透過臨櫃或線上申辦，採複利計息，到期一次給付。此外，針對有投資需求的客戶，即日起至2023年5月31日止，王道銀行推出全系列基金定期定額新申購及單筆申購指定基金，可享申購手續費1.8折的優惠，讓客戶靈活進行資金配置。

王道銀行新戶禮及優惠詳情請參閱
 

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