史上最貴！喬丹冠軍賽「實戰球鞋」創新天價 6763萬售出
被稱為「籃球之神」的NBA傳奇球星喬丹（Michael Jordan），退役後仍被眾多球迷景仰，其同名鞋款Air Jordan在球鞋市場到現在也是炙手可熱的收藏品，而擁有6枚冠軍戒指的他，在1998年總冠軍賽的實戰球鞋，昨（11）日以破紀錄的220萬美元（約新台幣6763萬元）賣出，打破所有與賽事相關的收藏品中，拍賣價格最高的紀錄。
記者張志浩/綜合報導 破6700萬成交！喬丹「最後一舞」總冠軍賽實戰球鞋創新紀錄
綜合《BBC》、《法新社》等外媒報導，喬丹在1998年NBA總冠軍賽對戰爵士，系列戰中第2戰穿戴「Air Jordan第13代黑紅配色」鞋款，他在該場上陣40分鐘，並轟下全場最高的37分，帶領公牛扳平戰局，後續以4勝2敗奪下該年冠軍，而近期在蘇富比（Sotheby）拍賣會上，這附上簽名的雙Air Jordan以220萬美元（約6707萬新台幣）達成交易，成為「史上最貴的鞋子」。
蘇富比街頭服飾與現代收藏品主管瓦赫特（Brahm Wachter）透過聲明表示：「球鞋拍賣打破紀錄，也進一步證明，大眾對喬丹體育紀念品的需求持續上漲，並超越所有人的預期。」蘇富比也提及，1998年NBA總冠軍賽第2戰賽後，喬丹將這雙鞋送給一名孩童，雖然官方沒有透露最後買家是誰，但這雙鞋也是唯一經鑑定是喬丹在NBA總冠軍賽中著用的完整球鞋。
此外，值得注意的是，過去單價最貴的球鞋也是喬丹的實戰球鞋，為生涯初期穿過的「Nike Air Ships」鞋款，是在2021年以147萬美元（約4483萬新台幣）賣出。