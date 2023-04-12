高鐵母親節疏運14日開搶！加碼8班次5折孝親列車

母親節是親人相聚的重要時刻！台灣高鐵公司今（12）日宣布，為服務旅客返鄉陪伴媽媽歡度佳節，自5月12日至5月15日規劃母親節疏運，期間加開42班次，包含南下26班、北上16班，總計4天提供656班次列車的旅運服務，14日凌晨零時起開放購票。同時，為鼓勵大學生搭乘高鐵列車快速返家，也特別於疏運期間在既有大學生優惠班次外，再加碼提供8班次「大學生5折孝親優惠列車」。
記者黃仁杰／台北報導
台灣高鐵公司敬請旅客多加利用T Express行動購票App、高鐵合作之便利商店、網路訂票系統，或於車站營業時間至售票窗口及自動售票機，一次預購母親節疏運期間所需車票。疏運期間，維持「大學生優惠」及「早鳥優惠」，同時適用「標準車廂對號座卡友優惠」及「商務車廂限量升等」等專案，但「TGo會員月月Go有禮」、「20人以上團體」及「校外教學」等專案則暫不適用；旅客可透過高鐵企業網站首頁查詢「購票資訊→購票優惠」，了解各項最新優惠。
台灣高鐵公司提醒使用大學生優惠的旅客，乘車時務必攜帶本人有效之學生證正本，如學生證無當學期註冊章或註冊章無法辨識，需合併出示「在學證明正本」以備查驗。前述在學證明如採電子版方式，請務必於進站前先行下載備查，以免影響優惠權益，詳細資訊及相關規定，請參考大學生優惠網頁。
台灣高鐵公司建議，旅客到站前預先完成取票，到站時即可直接進站搭車，節省寶貴時間；疏運期間，各車站也將增派人力，以加強服務旅客。敬請旅客到站後配合站務人員引導，依序乘車。乘車時，除應遵守政府最新防疫規定外，亦請勿在車廂內大聲喧嘩，並將手機及電子產品轉成靜音模式，使用手機請輕聲通話或至玄關接聽，敬請旅客發揮公德心，共同維持乘車秩序，享受舒適美好的高鐵旅程。