投入54億　高雄港下方25公尺增設污水主幹管

高雄市的污水系統營運至今已近40年，為確保污水下水道系統營運之永續發展，高雄市政府爭取內政部補助建設第二過港段及備援系統，以利延壽既有污水幹管，規劃採用潛盾機推進方式佈設大口徑污水管線，並同步建置大型揚水站，總經費預估約54億元。
記者鄭婷襄／高雄報導
高雄市長陳其邁指出，第二過港的污水幹管工程，總經費有54億，包括成功路、擴建路、凱旋路三條主幹管的匯流，原來是由單一的幹管到中區污水處理廠，要確保污水系統能夠更安全、標準能夠提高，所以就跟中央內政部申請經費，希望能夠擴建第二個備援系統，等完工後就會有兩條的過港污水主要的幹管，也希望藉由更新的技術潛盾，在地下25米來做施作，這個對周遭的影響可以降到最低，也能夠確保整個工程能夠如期如質進行。
水利局指出，擴建路污水主幹管過港管段係直接埋設於高雄港港池底部，於民國73年興建完成，收集市區與高雄港區等民生污水人口約130萬，管線穿越高雄港水域輸送到位於旗津之中區污水處理廠處理，屬於高雄污水區下游唯一的主要幹線。
倘過港段管線破損，污水流入高雄港等鄰近海域，將影響航運、愛河水質及相關經濟活動損失，故需增設另一條主幹管及備援系統，經市府101年起積極向內政部爭取興建經費，內政部於112年1月6日同意補助，核准建設費為54億元，並依中央補助92%，地方自籌8%之比例籌編經費。
水利局表示，「污水第二過港段」採潛盾工法，穿越高雄港處深度約25m，至旗津中洲污水處理廠，「中華路主幹管」由中華路佈設管線至成功路，另建置三角公園建置抽水站，作為中華路主幹管匯入，並將已屆使用之污水主幹管進行檢視，以提高系統穩定性，使高雄污水區得以永續營運。