淡江大學名教授王高成「腦病變」墜樓亡　醫：8類人小心

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高雄市立小港醫院神經科主任醫師戴志達曾撰文表示，腦中風、巴金森氏病、癲癇、頭部外傷或腦瘤後遺病、腦膜腦炎及老人失智症等腦病變，常導致或合併產生智能異常狀態，患者出現心神不寧、注意力不集中、個性改變、規劃能力變差、記憶力減退，立體空間結構能力不良及失語症等症況，患者因為上述各種智能障礙而無法回到工作崗位，有些甚至失去人生目標。
基隆長庚醫院腦神經外科醫師顏君霖今接受《中時新聞網》訪問表示，一般談到腦部病變，包括退化性、血管性、可逆性、器質性病變導致的腦部病變。退化性包括阿茲海默症、巴金森氏症等，尤以阿茲海默症占最大宗，佔6成以上。
血管性則包括大血管性破裂或梗塞造成的中風，以及小血管長期慢性阻塞導致的腦部病變。可逆性則是因其他疾病未治療好、但有機會逆轉的腦部病變，例如因藥物、憂鬱症、肝腎功能異常等導致的腦部病變。至於器質性病變導致的腦部病變，則是因腦部曾受傷或有腫瘤所導致。
顏君霖指出，腦部病變可能是瞬間發生或是漸進發生，若是因為中風或腫瘤等問題造成，患者除了智力退化，還會有手腳無力、視力模糊、嘴歪眼斜、頭痛等症狀。若是因退化性等造成的漸進性腦部病變，則會出現記憶力、定向感、自我照顧能力等的嚴重衰退。
他表示，目前不清楚王高成主要的腦部病變原因，但一般而言，腦部病變的危險因子包括高齡（年紀越大風險越高）、腦部曾中風、腦部曾受傷、高血壓、肥胖、少運動、教育程度較低、社交活動較少，例如BMI（身體質量指數）超過30者，就是危險族群。
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