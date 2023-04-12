疑強闖鏡電視案！質疑NCC主委陳耀祥不適任　民眾黨喊下架

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邱臣遠指出，「陳耀祥並非首次傳出爭議」，陳耀祥自2019年5月底接任國家通訊傳播委員會（NCC）代理主委，2020年7月轉正至今，經歷審查意見外洩、台灣史上首次新聞台「復議」、護航鏡電視、強推「數位中介法」等至少10項爭議。
他說，如今陳耀祥意圖將鏡電視案強渡關山，面對立委提出利益迴避的要求，竟用「尚未起訴」、「無理由迴避」等理由拒絕，在道德或法律層面都明顯有瑕疵。
邱臣遠表示，針對鏡電視爭議，應依去年立法院交通委員會決議，在案情釐清前暫不排審；陳耀祥被列他字案被告，不僅要迴避審理，更應該自行請辭以示負責。
賴香伶說，近兩年來NCC屢陷官司泥淖、爭議不斷，從中天新聞台抗告遭NCC不當開罰，到緯來、凱擘等業者提起行政訴訟，高等行政法院多次判NCC敗訴，判決內文指出NCC經常片段擷取少數委員意見，忽略多數委員看法，機關獨立性備受質疑。
她指出，NCC今年訴訟費用預算高達新台幣1310萬元，較5年前多出近8倍，是否意味開罰過於浮濫，如此獨立機關，如何讓人民信賴。
賴香伶說，NCC是國家通訊傳播的監管機構，要發揮應有功能，恪守行政中立與有關部門合作打擊犯罪、對抗認知作戰；徹底改革制度，才能創建真正的獨立監督單位，為社會與國家的穩定奠定基礎。她要求陳耀祥負起政治責任。（編輯：黃國倫）1120412