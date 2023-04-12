日企業贈百萬用品讚推性平 侯友宜：施政不能遺忘任何人
嬌聯日本總公司社長高原豪久今（12）日拜會新北市政府，捐贈市值250萬元的女性生理用品、嬰幼兒及成人紙尿褲，盛讚新北市長侯友宜對於性別平等的推動，侯友宜則表示「施政不能遺忘任何人」，感謝企業響應愛心大平台，共已捐贈630萬元的生理用品等，是企業的典範，也提到台灣與日本友善，持續保持夥伴關係，代表新北市民表示歡迎，透露未來有機會也會前往日本訪問。
記者吳嘉億／新北報導
侯友宜表示，每位女性從12歲開始有初經到更年期，有將近40年、每月平均5至6日，換算起來，一生約有6年9個月的時間與生理期相伴，估計台灣女性一生平均花費10萬元在購買生理用品上，對於部分弱勢家庭是不可承受之重；另外對於家中有嬰幼兒或是有臥床的失能者而言，尿布是高價消耗的必需品，也是一筆負擔。
高原豪久表示，全球對於月經貧窮和月經平權都非常重視，看到同是男性的侯友宜親力親為推動非常感動，雖然無法體會女性在生理期的不便，但可以從經濟層面來協助；在全球追求性別平等趨勢下，和新北市一起響應支持月經平權，讓女性有更多活躍的生活空間。
高原豪久是在台灣嬌聯公司董事長洪振輝、總經理楊國柱等人陪同下拜會市府，由新北市教育局長張明文和社會局副局長許秀能等人參與代表受贈，未來這些物資將轉贈弱勢家庭和偏區學校使用。