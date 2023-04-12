NBA／附加賽完整賽程結果、分析　湖人、老鷹奪第七種子

NBA附加賽／關鍵時刻大崩盤　年輕的灰狼終究沒贏過壓力

▲灰狼在關鍵附加賽輸球，Anthony Edwards失常僅得9分。（圖／美聯社／達志影像）
▲灰狼在關鍵附加賽輸球，Anthony Edwards失常僅得9分。（圖／美聯社／達志影像）

文/黃建霖

明尼蘇達灰狼今(12)日在西區附加賽曾受到勝利女神青睞，但他們被比賽的壓力所擊垮，最後在延長賽以102:108輸給洛杉磯湖人。這樣的落敗，讓人既遺憾又覺得可惜，因為那似乎是他們自己搞砸了。

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在此役末節灰狼曾手握10分領先，但他們似乎不知道如何去贏得一場比賽。在該節6分01秒Mike Conley投進三分球之後，灰狼整整6分鐘沒有再得分，他們的得分一直定格在95分；最後4分鐘開始，灰狼就沒有嘗試在三分線內嘗試進攻過了，Anthony Edwards在讀秒時刻有一次攻防轉換的機會，但他選擇慢下來，最後那回合又以外線打鐵坐收。整個第四節灰狼只有12分進帳，其中包括3顆三分球和3次罰球。

身為球隊的兩大球星，Edwards和Towns連續5次草率的在外線投籃，他們這些三分球皆沒能投進，不僅讓湖人藉機反超，也嚴重打擊了球隊士氣，導致其他球員在半場進攻時的猶豫。

灰狼在末節和延長賽，帶過半場後都不知道要給誰，球往往停滯在弧頂很長的時間，最終倉促的在外線出手。即使Conley幸運的3次罰球，在常規時間到之前拯救了他們，但延長賽恐懼戰勝了灰狼，他們讓比賽走遠。

在延長賽2分36秒時，Edwards的快攻上籃，是灰狼睽違8分半鐘以來的第一個運動戰進球，也是在第三節2分39秒後，灰狼在經過17分鐘後再有於內線的得分。這一段時間他們都有機會收下比賽，Towns和Edwards應該要嘗試強勢的那麼去做，但他們沒有。

今年賽季場均24.6分5.8籃板4.4助攻的Edwards，直到延長賽才意識到自己是誰，進攻企圖心甚至不如Taurean Prince果斷，全場16投3中，僅有9分進帳。而Towns雖然得到24分，但作為一個領袖，他在末節和延長賽沒得分，表現顯然也無法讓人滿意。

湖人今日在下半場和延長賽中，一共得到了17次罰球機會，而灰狼只有3次。這就是差距。

那可能也是年輕球隊必經的過程——Conley今天就展現了這一面，關於在關鍵戰贏球需要些什麼——從他們例行賽最終戰的衝突、禁賽、以及捶打牆壁導致手骨折，都說明了狼群們還沒準備好。

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