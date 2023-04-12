迪士尼慶百年！景觀火車票668元開搶 限定周邊免飛日本
今年適逢迪士尼100週年紀念，臺鐵「環島之星」觀光火車，以迪士尼百年慶典為主題，打造極具話題性的夢幻主題列車，即日起至4月17日前快閃活動，訂下6月30日前出發的旅程，列車套票買3送1，實測台北到台中票價，每人只要668元就能搭乘。同時，迪士尼官方電商，也同步上架100周年系列商品，讓你免飛日本、美國遊樂園，就能入手限定商品！
記者鍾怡婷/綜合報導
迪士尼2023年第100週年紀念，不僅澎湖花火節結合迪士尼主題，將可愛角色透過煙火綻放天空外，還有台鐵「環島之星」主題造型登場，讓你喜愛的角色陪你一起搭車出遊，且4月17日前，主題列車票享買3送1，出發日限6月30日前，共有40個區段可選擇，像是台中到台北只要668元。
「環島之星」有「米奇與好朋友」為車廂主題的，觀景與體驗手作DIY的活動車廂、「史迪奇」主題盡情歡唱的卡拉OK車廂等，有米奇與好朋友、唐老鴨、迪士尼公主系列、冰雪奇緣、愛麗絲夢遊仙境、迪士尼經典系列、迪士尼反派系列及瑪麗貓。除了單售車票外，還有主題行程規劃北中南出發的套裝行程可供選擇，出發日45天前訂購，滿15000元加折扣碼，現減2千元。
同時，迪士尼官方電商shopDisney，同步全球推出100周年限定商品，包括Decades系列結合迪士尼歷年來的經典動畫，1920s首發由1928年推出的首部有聲電影《威利汽船》打頭陣；1930s以史上第一部動畫長片的《白雪公主》以及今年90周年的《三隻小豬》為主題，一次回顧所有經典角色，官方電商每月推出全新迪士尼100周年系列商品，讓消費者免出國就能通通帶回去！