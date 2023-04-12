NBA／附加賽完整賽程結果、分析　湖人、老鷹奪第七種子

NBA附加賽／1.4秒關鍵犯規差點毀湖人勝利　AD：我搞砸了

▲湖人明星大前鋒Anthony Davis關鍵犯規，讓Mike Conley上罰球線。（圖／美聯社／達志影像）
▲湖人明星大前鋒Anthony Davis關鍵犯規，讓Mike Conley上罰球線。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

洛杉磯湖人今(12)日在附加賽中，歷經高低起伏，最終在驚滔駭浪中於延長賽以108:102逆轉戰勝明尼蘇達灰狼。賽後，在常規時間結束前有一次關鍵犯規的湖人明星大前鋒Anthony Davis，受訪時自責的表示，「我搞砸了Dennis Schroder的致勝球」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
此役湖人在末節克服一度處於10分落後的劣勢，靠著比賽最後2分02秒LeBron James的三分球，追平比數。之後雙方各發生一次失誤，湖人在關鍵進攻回合中，James切入後交給Dennis Schroder投進三分球，時間剩下1.4秒。

眼看只要再守下一個回合就能拿下比賽，但這時候卻上演意想不到的劇情，灰狼暫停回來後，設計給底角的Mike Conley出手三分球，沒有投進，可是吹了 Davis犯規，前者3罰全中，將比賽帶進到延長賽。

雖然湖人最終仍然在延長賽中取勝，不過Davis相當自責，受訪時表示：「是我搞砸了，我對此感到很抱歉。」本場比賽，他出賽43分鐘，19投10中，得到24分15籃板4助攻2抄截3阻攻。

Davis今天抓下了9個進攻籃板，比灰狼全隊都要多，其中一次還在卡位中造成Karl-Anthony的第5次犯規，對比賽造成很大的影響，絕對是此役湖人獲勝的重要人物。

更多「NBA季後賽開打」相關新聞。

NBA附加賽／關鍵時刻大崩盤　年輕的灰狼終究沒贏過壓力

NBA／Young率老鷹晉級　Butler嘆服：他做了所有正確決定

NBA附加賽／老鷹116:105勝熱火搶下第7種子　Young砍25分

NBA／17:0看好熱火卻慘遭打臉　老鷹球星酸ESPN「很糗」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀