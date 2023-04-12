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汪小菲S Hotel遭爆改名！「大S海報全被撤」酒店新名稱曝

▲大S前夫汪小菲（左）經營的酒店「S Hotel」遭爆要改名了。（圖／NOWnews資料照）
▲大S前夫汪小菲（左）經營的酒店「S Hotel」遭爆要改名了。（圖／NOWnews資料照）

記者郭佩蓉/綜合報導

大S（徐熙媛）前夫汪小菲日前才來台，在其經營的酒店「S Hotel」被媒體堵到，行程引起關注，豈料今（12）日一早被爆出造訪香港時與42歲「拿督千金」女星莊鍶敏聚會有說有笑，還並肩走回酒店，傳出新緋聞。他先前與大S的離婚紛擾看似平息，如今又被爆出打算將當年為大S創立的S Hotel改名，新名字「菲行商旅」曝光後，也被認為是正式要與大S劃清界線。

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▲汪小菲不爽支付大S新婚後的生活費、電費，連高級床墊都要前妻換掉。（圖／翻攝自張蘭抖音）
▲汪小菲經營的S Hotel遭爆要改名。（圖／翻攝自張蘭抖音）
汪小菲日前來台灣，除了與前岳母S媽聚餐、和其他友人聚會，據《東網》報導，他此次來台似乎也是為了處理S Hotel酒店相關事宜。而S Hotel當初是汪小菲與大S感情正好時所開設，並以大S名字命名，據悉目前酒店內有關大S的海報全都已撤下，飯店名字則要改成「菲行商旅」，知情人士則認為汪小菲此舉是要徹底與大S切割、劃清界線。

▲汪小菲S Hotel。（圖／記者侯家瑜攝）
▲汪小菲S Hotel據傳要改名為「菲行商旅」。（圖／記者侯家瑜攝）
回到汪小菲的最新緋聞，在斷開張穎穎後，汪小菲日前與10幾名友人在香港某間高級餐廳用餐，根據港媒《東方日報》報導，莊鍶敏也是座上賓，明顯精心打扮過，他與莊鍶敏在用餐期間有說有笑，席間也不忘開紅酒暢飲；離去時，他原本和一男一女友人步行離去，接著莊鍶敏快步跟上，推測一行人應該打算到酒店後繼續喝酒聊天；走著走著，他與莊鍶敏逐漸拉開與朋友的距離，兩人愈走愈近，最後更並肩同行，表現親密。

▲有狗仔爆料，汪小菲曾對張穎穎提分手，目前兩人感情生變中。（圖／翻攝張穎穎抖音）
▲汪小菲（右）曾大方認愛張穎穎（左）。（圖／翻攝張穎穎抖音）
▲42歲「拿督千金」女星莊鍶敏承認與汪小菲一起用餐，雙方還交換電話號碼。（圖／翻攝自莊鍶敏IG）
▲42歲「拿督千金」女星莊鍶敏承認與汪小菲一起用餐，雙方還交換電話號碼。（圖／翻攝自莊鍶敏IG）
對此，莊鍶敏受訪時也透露只是被邀約聚餐，去之前早就知道汪小菲會出現：「大家都有做直播，都是講直播的事。」而她2022年與台灣丈夫離婚，被問到與汪小菲未來有無發展可能，她也表示雙方只是先認識，「他跟我說他是單身，他的私事我沒特別問。」更大方承認雙方有交換電話，也解釋僅是為了請教工作上的問題。

▲42歲的女星莊鍶敏出身於富豪之家。（圖／翻攝自莊鍶敏IG）
▲42歲的女星莊鍶敏出身於富豪之家。（圖／翻攝自莊鍶敏IG）
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