違停天堂2／限縮檢舉員警工作量減？交通部：少0.15天

違停天堂1／限縮檢舉近一年　罰單變少、報案量激增！

▲去年（111年）4月底上路的限縮民眾檢舉交通違規至46項違規項目，以往可主動檢舉的紅、黃線違停被限縮。（圖／記者李詠平）
▲去年（111年）4月底上路的限縮民眾檢舉交通違規至46項違規項目，以往可主動檢舉的紅、黃線違停被限縮。（圖／記者李詠平）

記者李詠平／專題報導

去年（111年）4月底上路的限縮民眾檢舉至46項交通違規項目，上路還不到一年，立法院有感台灣「行人地獄」議題，急修《道路交通管理處罰條例》，恢復去年被踢出檢舉範圍的人行道違停，不過一般道路的紅、黃線違停仍在檢舉範圍外，民眾只能打110報警處理。今年3月先發生百萬YouTuber Cheap在臉書點名當時提案限縮的立委陳歐珀是「中華民國違停之父」，並po出兩張報警無人處理的違停照片；過不到一週，前立委段宜康也怒po自己機車被違停貨車擋住的照片抱怨。不少民眾認為限縮檢舉讓馬路變成違停天堂，《NOWnews今日新聞》帶您用數據檢視限縮檢舉前後到底差在哪。

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限縮檢舉指的是自111年4月30日開始，民眾可主動檢舉的交通違規限縮至正面表列的46項，違規停車項目明定僅可檢舉在交岔路口、公車招呼站10公尺內、消防車出入口5公尺內、並排停車和佔用身障停車格等，限縮了包括佔用人行道和其他紅線等違規停車的檢舉樣態。

▲109至111年六都交通違規系統民眾檢舉量。 (圖／NOWnews製表）
▲（圖一）109至111年六都交通違規系統民眾檢舉量。 (圖／NOWnews製表）
雖然無法得知違規停車總量，但比對警政署公布近三年六都的違停執法（開單）數字（圖一），可見111年限縮檢舉上路僅8個月，新北市該年總執法量就比前一年（110年）少了約13萬件，比起疫情初期的109年更是少了31萬5000多張罰單；台北市限縮檢舉上路後，比疫情初期少開出近20萬張罰單，桃園、高雄同樣有執法量下降趨勢，台中市和台南市推估因為都市化和路權觀念提升因而增加執法量。

開單數少、報案量增　違停沒有不見

但開單量減少代表違停狀況改善嗎？從民眾向110報案的數據（圖二）可見違停狀況還是讓民眾看不下去，從去年限縮檢舉上路後，5月起民眾向勤務指揮中心檢舉違停的件數不斷增加，限縮檢舉前平均每月為14萬件違停報案，但限縮檢舉後平均每月有近18萬件，也就是說，限縮檢舉後平均每個月增加的違停報案量多了37584件，顯示路上的違停沒有不見之外，報案量也代表第一線員警增加的工作量。

▲111年勤務指揮中心受理民眾檢舉違規停車數量統計。（圖／NOWnews製表）
▲（圖二）111年勤務指揮中心受理民眾檢舉違規停車數量統計。（圖／NOWnews製表）
「偉大的OPPO陳歐珀，你開啟了台灣大違停時代」除了數據外，百萬YouTuber Cheap也在臉書上點名帶頭提案修法限縮檢舉的立委陳歐珀是「中華民國違停之父」，同時po出兩張報案違停，報案後無人到場的照片，引來大量民眾留言「訴苦」，分享自己遇過的違停經歷，接著前立委段宜康也發文分享自己的機車被違停貨車擋了40分鐘的經驗。違停狀況雖然沒有全貌，但YouTuber發文後一面倒的支持聲浪，可見民眾對違停的怨氣不斷發酵。

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