違停天堂1／限縮檢舉近一年　罰單變少、報案量激增！

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雖然無法得知違規停車總量，但比對警政署公布近三年六都的違停執法（開單）數字（圖一），可見111年限縮檢舉上路僅8個月，新北市該年總執法量就比前一年（110年）少了約13萬件，比起疫情初期的109年更是少了31萬5000多張罰單；台北市限縮檢舉上路後，比疫情初期少開出近20萬張罰單，桃園、高雄同樣有執法量下降趨勢，台中市和台南市推估因為都市化和路權觀念提升因而增加執法量。
開單數少、報案量增 違停沒有不見
但開單量減少代表違停狀況改善嗎？從民眾向110報案的數據（圖二）可見違停狀況還是讓民眾看不下去，從去年限縮檢舉上路後，5月起民眾向勤務指揮中心檢舉違停的件數不斷增加，限縮檢舉前平均每月為14萬件違停報案，但限縮檢舉後平均每月有近18萬件，也就是說，限縮檢舉後平均每個月增加的違停報案量多了37584件，顯示路上的違停沒有不見之外，報案量也代表第一線員警增加的工作量。
「偉大的OPPO陳歐珀，你開啟了台灣大違停時代」除了數據外，百萬YouTuber Cheap也在臉書上點名帶頭提案修法限縮檢舉的立委陳歐珀是「中華民國違停之父」，同時po出兩張報案違停，報案後無人到場的照片，引來大量民眾留言「訴苦」，分享自己遇過的違停經歷，接著前立委段宜康也發文分享自己的機車被違停貨車擋了40分鐘的經驗。違停狀況雖然沒有全貌，但YouTuber發文後一面倒的支持聲浪，可見民眾對違停的怨氣不斷發酵。