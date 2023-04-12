張顯耀表態選左楠立委　白喬茵趁機臭陳其邁

在高雄八席立委都是民進黨籍的情況下，高雄左楠區立委劉世芳突然宣布放棄爭取連任，曾經參選過左楠區立委的張顯耀今（12）日跳出來宣示要再次角逐左楠區立委，而同選區五連霸議員陳玫娟也將在今日下午掛上立委初選看板加入選戰，同選區的新科議員白喬茵則趁機臭陳其邁，笑說她投入立委選戰的時程就和高雄台積電一樣無限期延期。
記者鄭婷襄／高雄報導
高雄左楠區是藍軍最有機會的選區，現任立委民進黨劉世芳不選連任，國民黨各路人馬都出面表態參戰，張顯耀今日就指出，對劉世芳委員以健康因素退選感到遺憾，希望劉委員能保重身體，以後兩人再戰，為國家做事，不必急於一時，他有信心可以帶動選情，為國民黨拿下左楠區立委。
張顯耀認為，國民黨在左楠區的選情並不樂觀，在高雄8席立委選區中，沒有任何一區是藍軍優勢選區，國民黨一定要拿下左楠區立委，進軍立法院，國民黨除了要趕快徵召總統候選人之外，立委也要盡速布局，立法院不能57席過半，未來國民黨重返執政也會發生困難。
張顯耀說，他在2016年參選左楠區立委失利，選前3個月才被徵召，只有3個月的準備時間過於倉促，這次再度角逐左楠區立委，他有充足時間準備，對參選有絕對的信心。
而左楠區新科議員白喬茵則趁機偷臭市長陳其邁，「既然劉世芳立委決定不連任，那我宣佈，我決定參選左楠區立委選舉，至於投入時程，就和高雄台積電一樣無限期延期」，但最後仍強調現階段的任務是扮演好議員角色，初入政壇，這條路不該走太快，透過經驗的累積和智慧的傳承才能造就良好的服務品質和問政水準，她會深耕高雄好好監督陳其邁。