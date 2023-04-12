全家店員真開火了！櫃台旁「現炒年糕」 民眾看愣：太強
還以為來到好市多！超商店員從原本僅要結帳、上貨，演變至今能為民眾挖酷聖石、訂團購，可說是十八般武藝樣樣精通。昨（11）日就有民眾在全家便利商店北醫店看見驚人的一幕，一位男店員竟在櫃台旁開火煮辣炒年糕，照片發上網後引起網友熱議。
記者李惠婷/綜合報導
原PO於臉書社團《信義區三兩事》發文，表示昨（11）日經過全家北醫店時，發現有名男店員在櫃台旁架起卡式爐，直接開火就煮起辣炒年糕，而這神奇的一幕令其看的目瞪口呆，直誇「全家北醫店店員太強大了」。
貼文迅速在網上傳開，眾人回覆「現在還要幫客人煮辣炒年糕喔？太驚人了，簡直十項全能，以後是否還可以訂棺材或骨灰甕」、「買棺材用ibon或FamiPort下單還可享9折優惠喔」、「我以後一定要求小孩去便利商店打工一年」、「以後便利商店可以修摩托車我都不會覺得很意外」、「可以要求給他們加薪嗎？太厲害了吧，感覺去超商過個水，各行各業沒有不會的了」。
《NOWnews今日新聞》記者向全家求證，事實上這並非全新的現煮服務，而是店舖不定期舉辦的「Fami煮煮」試吃推廣活動，「Fami煮煮」為便利下廚懶人包，為讓消費者體驗商品便利性，商圈店舖可自行舉辦試煮活動，並邀請消費者現場試吃互動。