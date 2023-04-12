《模仿犯》全球第二！Netflix「非英語系榜單」僅次1神劇
Netflix懸疑影集《模仿犯》自3月31日全球上線後，在Netflix全球非英語影集排行榜榮登第2名寶座，成為第1部進入Netflix全球影集排名前10的台劇 ，僅次於韓劇《黑暗榮耀》，《模仿犯》主演的吳慷仁興奮表示：「希望這是對台劇種下基礎的種子，能被看見絕非偶然，未來一定能成為大樹。」
記者羅凌筠/綜合報導
柯佳嬿也表示拍攝這部作品的全體幕前幕後工作人員都很辛苦、很不容易，很開心大家的用心和努力，能被世界各地的觀眾朋友接收到。柯佳嬿也分享最多的觀眾反饋都在關心她的頭痛不痛、離開後過得還好嗎？她笑說：「我很喜歡允慧最後的那場爆血戲，印象深刻是在大年初四拍的，當時我還滿頭是血從地上爬起來，祝大家新年快樂。」
《模仿犯》在20個國家與地區的Netflix周榜躋身前10名，更於台灣、香港、新加坡登上周榜冠軍，持續刷新台劇新里程碑。該劇也是少數登陸歐洲和中東的台灣劇集之一，上映僅1周時間，就進入了包括希臘和羅馬尼亞等歐洲市場在內的19個地區的每日Top 10影集榜單， 以及中東的卡塔爾、阿拉伯聯合酋長國、科威特和巴林等，收視族群相當廣大。
Netflix全球非英語影集排行榜前10名，依次是《黑暗榮耀》、《模仿犯》、《戰爭水手》、《我們在躲誰》、《離婚律師申晟瀚》、《浪漫速成班》、《黑暗漩渦》、《我是喬治娜》、《只想告訴你》、《毒梟艾斯科巴》。