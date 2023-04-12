大師曙光論壇聚焦AI創新技術TTA攜手大廠推國際智慧城市

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國科會產學及園區業務處處長許增如指出，TTA南部據點作為南台灣新創國際出海口，自2021年底成立以來，已吸引近50家科技新創公司及加速器進駐，其技術應用層面包含智慧科技、精準健康與淨零循環等，如發展AI人工智慧生態系統來打造智慧城市的智囊團公司、開發醫療物聯網服務方案的神寶醫資，以及開發空氣淨化監測系統的美商Environmental and human technologies，皆成為帶動智慧城市落地應用的一股嶄新動能，國科會盼攜手大廠、串聯新創，與國際同步建構人工智慧發展環境。
活動開場由Dr. Dani Arribas-Bel線上分享英國如何以人工智慧、數據科學及空間規劃，開發出一套可計算城市發展的獨特空間模式，打造先進城市樣態，帶來國際實例借鏡，內容精彩。Dani Arribas-Bel目前也是空間分析軟體PySAL開發團隊的成員與英國皇家地理學會定量方法研究小組主席，擅長結合城市研究、計算方法和新數據形式。接著由叡揚資訊、凌群電腦、和碩聯合科技與台灣大哥大分享企業透過自主研發技術，加強服務平台及數位化服務，串聯智慧交通、智慧安控、5G AIoT、甚至是電動車充電樁布局，為打造智慧城市的商業雲端應用與運輸移動服務面向上，共同協力推進的生活樣貌。
國科會於今年3月成立「台灣人工智慧卓越中心」，協調各部會與產、學、研機構，推動台灣在AI領域的國際能見度，此次智慧城市論壇希冀擴大鏈結國內重要的AI及資訊界翹楚，促進未來大小商機共創可能性。