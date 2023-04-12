遭黃承國暗酸！何志偉開嗆「不該把炮火對內」　呼籲大家克制

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何志偉上午接受媒體聯訪，談及黃承國發文，他強調，今天是提名民進黨主席賴清德成為總統候選人的一刻，應該是我們最團結的一刻，在這時間點做這件事情到底是為什麼？剛剛看到一些發文，他還以為自己的對手只有一個人，「沒想到還真的不是」，在這邊汙衊、甚至支持者的家門口被破壞，他的家人被攻擊，真的很不樂見。
何志偉也反問，還記得十一寇事件嗎？駐美代表蕭美琴被打成中國琴，哭了半小時，從台北政壇消失了十年這件事？支持者不要我們內鬥、要我們團結，拜託大家克制一點，這應該是一場君子之爭，而不是這樣子，針對家人攻擊，他的父親是一路從黨外支持民進黨到執政，一路走來始終如一，沒有變過，滿滿的給予支持，過去一切都經得起檢驗，選舉應該是對民主的肯定，而不是做一些沒有意義的事情。
被問到是否聽說過陳怡君遭亂傳是黃承國小三一事，何志偉回應，地方上面還沒聽說過，也不喜歡這樣，真的不好，不可以這樣。
何志偉表示，應由黨中央協調小組介入，目的把席次最大化，國會能夠安定、穩定，才有辦法信賴台灣，真正戰將要在戰場上，而不是把炮火對內，這才是真正的團結，他也不太清楚為什麼對方要騷擾賴主席，這樣不厚道，不該對主席做這樣的事。
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