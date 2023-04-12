特企／郭彥均、鍾欣怡分享育兒甘苦　為寶貝鞏固晶亮發展

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星爸郭彥均、星媽鍾欣怡的煩惱，也反映出所有家長的心聲！根據波仕特市調2023年最新「學童晶亮大調查」結果，7至12歲學童平均每天要使用三種3C螢幕、45%學童每天使用3C長達兩小時以上！且75%學童會使用3C進行線上課程、做作業、瀏覽課業相關網站等學習相關行為，也意味著3C已經成學童生活中不可或缺的一部分。兒童發展專家王宏哲指出現今數位學習突破傳統教學侷限，小朋友透過查資料完成作業，或透過教學平台、APP學習已十分普遍；但這次「學童晶亮大調查」結果顯示：只有36%的家長會為孩子補充晶亮關鍵營養，比例僅不到四成！王宏哲提醒：「多螢學習」時代來臨，家長絕對需要從小守護孩子的晶亮網絡，才能讓他們盡情探索學習。
知名營養師李婉萍本身也為人母，她從「學童晶亮大調查」結果中發現：「葉黃素」是最廣為人知的晶亮聖品，卻有近9成家長不知道原來「神經鞘磷脂」也能有助鞏固晶亮網絡、促進光亮前程！李婉萍建議家長：每天為孩子攝取葉黃素、神經鞘磷脂等晶亮營養，是守護孩童晶亮的根本關鍵。營養師李婉萍也推薦家長由天地合補首創研發的「乳清蛋白神經鞘磷脂金盞花葉黃素凍」，囊括5大晶亮關鍵營養。
1. 神經鞘磷脂：搭配牛磺酸與鋅，有助鞏固晶亮、促進光亮前程。
2. 葉黃素與玉米黃素比例5:1：符合美國國家級機構建議，以5:1最佳比例搭配。
3. 維生素A：有助於維持在暗處的視覺。
4. 歐洲藍莓：富含花青素，幫助舒適有神。
5. 枸杞：富含珍貴多酚，維持水亮。
為了讓小朋友養成日常保健習慣，天地合補特別將葉黃素設計成酸甜可口的晶凍，小小一包20克，方便隨身攜帶。每天補充一包，能提供晶亮所需的關鍵營養，全方位守護，讓學習玩樂都更晶采有神！郭彥均與鍾欣怡也親身體驗專為孩子設計的天地合補「神經鞘磷脂葉黃素凍」，大讚這是家長們的解憂神隊友！專家王宏哲與營養師李婉萍也提醒，每天補充神經鞘磷脂葉黃素凍之外，平時也要陪孩子多多走出戶外，避免長時間使用3C，做好晶亮網絡日常保養，讓孩子放心探索學習！