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特企／郭彥均、鍾欣怡分享育兒甘苦　為寶貝鞏固晶亮發展

▲天地合補發表全台首創「神經鞘磷脂葉黃素凍」，由兒童教養專家王宏哲(左二)、營養師李婉萍(右二)、明星爸媽郭彥均(左一)、鍾欣怡(右一)共同推薦。（圖／品牌提供）
▲天地合補發表全台首創「神經鞘磷脂葉黃素凍」，由兒童教養專家王宏哲(左二)、營養師李婉萍(右二)、明星爸媽郭彥均(左一)、鍾欣怡(右一)共同推薦。（圖／品牌提供）

本報訊

演藝圈公認的好爸爸郭彥均、好媽媽鍾欣怡首度同台分享育兒甘苦！鍾欣怡對兒女管教甚嚴、「海豚爸」郭彥均則是讓女兒適性發展，但他們都有共同的擔憂，那就是3C成為孩子生活一部分，如何守護晶亮發展？兒童發展專家王宏哲、本身為人母的營養師李婉萍首度齊聚開講，點出現代爸媽應及早為孩童鞏固晶亮，並揭露近9成家長所不知道：「神經鞘磷脂」是具備穩定晶亮網絡的關鍵，對孩童晶亮發展至關重要！桂格天地合補更將神經鞘磷脂與葉黃素、維生素A等5大晶亮關鍵結合，推出全台首創「神經鞘磷脂葉黃素凍」，用小朋友最愛的果凍輕鬆守護晶亮網絡，讓孩子盡情學習探索！

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二寶媽鍾欣怡經常在社群平台曬出一家四口的幸福合照，兩個孩子都進入學齡階段，在3C使用上也越來越頻繁。鍾欣怡談到這兩年因為疫情影響，學校採用線上課程，孩子每天使用螢幕的時間就變長了！現在疫情緩解，但孩子每天還是會用電腦或平板寫作業、查資料等等，也讓她感嘆現在的學習方式真的和上一代大不相同；雖然看似方便、進步，但當媽的她不得不為孩子當心晶亮發展！郭彥均除了是女兒控，還連續三年入圍金鐘獎兒少主持人獎，是公認的孩子王！喜愛戶外活動的他最愛帶著愛女到處趴趴走：「小朋友都喜歡看卡通，我女兒也是，在家會用手機、平板看卡通看到停不下來，很怕她變成小小低頭族！」所以只要有機會，郭彥均都會帶女兒到親子公園、風景區玩，守護女兒的晶亮發展。

星爸郭彥均、星媽鍾欣怡的煩惱，也反映出所有家長的心聲！根據波仕特市調2023年最新「學童晶亮大調查」結果，7至12歲學童平均每天要使用三種3C螢幕、45%學童每天使用3C長達兩小時以上！且75%學童會使用3C進行線上課程、做作業、瀏覽課業相關網站等學習相關行為，也意味著3C已經成學童生活中不可或缺的一部分。兒童發展專家王宏哲指出現今數位學習突破傳統教學侷限，小朋友透過查資料完成作業，或透過教學平台、APP學習已十分普遍；但這次「學童晶亮大調查」結果顯示：只有36%的家長會為孩子補充晶亮關鍵營養，比例僅不到四成！王宏哲提醒：「多螢學習」時代來臨，家長絕對需要從小守護孩子的晶亮網絡，才能讓他們盡情探索學習。

知名營養師李婉萍本身也為人母，她從「學童晶亮大調查」結果中發現：「葉黃素」是最廣為人知的晶亮聖品，卻有近9成家長不知道原來「神經鞘磷脂」也能有助鞏固晶亮網絡、促進光亮前程！李婉萍建議家長：每天為孩子攝取葉黃素、神經鞘磷脂等晶亮營養，是守護孩童晶亮的根本關鍵。營養師李婉萍也推薦家長由天地合補首創研發的「乳清蛋白神經鞘磷脂金盞花葉黃素凍」，囊括5大晶亮關鍵營養。

1. 神經鞘磷脂：搭配牛磺酸與鋅，有助鞏固晶亮、促進光亮前程。
2. 葉黃素與玉米黃素比例5:1：符合美國國家級機構建議，以5:1最佳比例搭配。
3. 維生素A：有助於維持在暗處的視覺。
4. 歐洲藍莓：富含花青素，幫助舒適有神。
5. 枸杞：富含珍貴多酚，維持水亮。

為了讓小朋友養成日常保健習慣，天地合補特別將葉黃素設計成酸甜可口的晶凍，小小一包20克，方便隨身攜帶。每天補充一包，能提供晶亮所需的關鍵營養，全方位守護，讓學習玩樂都更晶采有神！郭彥均與鍾欣怡也親身體驗專為孩子設計的天地合補「神經鞘磷脂葉黃素凍」，大讚這是家長們的解憂神隊友！專家王宏哲與營養師李婉萍也提醒，每天補充神經鞘磷脂葉黃素凍之外，平時也要陪孩子多多走出戶外，避免長時間使用3C，做好晶亮網絡日常保養，讓孩子放心探索學習！

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