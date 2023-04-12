野生李多慧現身夜市！背癢「小手狂抓」全被拍 畫面流出
樂天女孩（Rakuten Girls）「南韓超人氣啦啦隊女神」李多慧（Dahye Lee）前天抵達台灣，將於14日首度登板應援，這幾日抓緊時間與其他啦啦隊成員一起練舞之餘，也不忘體驗台灣夜市文化大啖美食。她昨（11）日現身中壢夜市，立刻引起轟動，就有網友巧遇野生李多慧，激動拍下她「呆萌抓癢」的影片，對此，李多慧本人也笑回：「背癢抓抓抓，哈哈哈哈。」
記者郭佩蓉/綜合報導
李多慧昨日穿著綠色套裝現身中壢夜市，不少民眾「捕獲」野生李多慧，紛紛拿起手機錄下女神最真實可愛的一面，其中，就有一名網友拍到李多慧與他人正在講話時，因為背實在太癢，小手手忍不住向後抓了抓的畫面，還將畫面PO到IG限時動態並標記李多慧，她看到後也轉發該限時，忍不住直呼：「背癢抓抓抓抓，哈哈哈哈哈。」無偶包又非常親民，圈粉無數。
值得一提的是，原以為李多慧沒辦法接受台灣特產「臭豆腐」的味道，豈料她一試成主顧，直呼：「臭豆腐超好吃！」此外，她還品嚐了拔絲地瓜、珍珠奶茶、雞蛋糕等夜市美食，唯獨對於「七里香」敬謝不敏，覺得口感很奇怪，而且知道它是什麼之後，完全呈現崩潰的狀態，留下很深刻的印象。