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野生李多慧現身夜市！背癢「小手狂抓」全被拍　畫面流出

▲樂天女孩韓國女神李多慧（左2）大啖台灣美食逛夜市。（圖／樂天提供）
▲樂天女孩韓國女神李多慧（左2）大啖台灣美食逛夜市。（圖／樂天提供）

記者郭佩蓉/綜合報導

樂天女孩（Rakuten Girls）「南韓超人氣啦啦隊女神」李多慧（Dahye Lee）前天抵達台灣，將於14日首度登板應援，這幾日抓緊時間與其他啦啦隊成員一起練舞之餘，也不忘體驗台灣夜市文化大啖美食。她昨（11）日現身中壢夜市，立刻引起轟動，就有網友巧遇野生李多慧，激動拍下她「呆萌抓癢」的影片，對此，李多慧本人也笑回：「背癢抓抓抓，哈哈哈哈。」

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▲樂天女孩李多慧（Dahye Lee）前天抵達台灣，將於14日首度登板應援。（圖／翻攝李多慧IG）
▲樂天女孩李多慧（Dahye Lee）前天抵達台灣，將於14日首度登板應援。（圖／翻攝李多慧IG）
▲樂天女孩李多慧報到，大啖台灣美食。（圖／樂天提供）
▲樂天女孩李多慧近日終於抵台。（圖／樂天提供）
李多慧昨日穿著綠色套裝現身中壢夜市，不少民眾「捕獲」野生李多慧，紛紛拿起手機錄下女神最真實可愛的一面，其中，就有一名網友拍到李多慧與他人正在講話時，因為背實在太癢，小手手忍不住向後抓了抓的畫面，還將畫面PO到IG限時動態並標記李多慧，她看到後也轉發該限時，忍不住直呼：「背癢抓抓抓抓，哈哈哈哈哈。」無偶包又非常親民，圈粉無數。

▲▼李多慧現身夜市，不過在與人交談的過程似乎是背部太癢，小手忍不住抓了幾下，被網友全程錄下。（圖／翻攝IG）
▲▼李多慧現身夜市，不過在與人交談的過程似乎是背部太癢，小手忍不住抓了幾下，被網友全程錄下。（圖／翻攝IG）
▲李多慧現身夜市，不過在與人交談的過程似乎是背部太癢，小手忍不住抓了幾下，被網友全程錄下。（圖／翻攝IG）
 
值得一提的是，原以為李多慧沒辦法接受台灣特產「臭豆腐」的味道，豈料她一試成主顧，直呼：「臭豆腐超好吃！」此外，她還品嚐了拔絲地瓜、珍珠奶茶、雞蛋糕等夜市美食，唯獨對於「七里香」敬謝不敏，覺得口感很奇怪，而且知道它是什麼之後，完全呈現崩潰的狀態，留下很深刻的印象。

▲樂天女孩韓國女神李多慧大啖台灣美食逛夜市。（圖／樂天提供）
▲▼樂天女孩韓國女神李多慧（右2）大啖台灣美食逛夜市。（圖／樂天提供）
▲樂天女孩韓國女神李多慧大啖台灣美食逛夜市。（圖／樂天提供）
 
▲樂天女孩韓國女神李多慧大啖台灣美食逛夜市。（圖／樂天提供）
▲樂天女孩韓國女神李多慧（右2）長相甜美。（圖／樂天提供）

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