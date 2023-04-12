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60家娃娃機店才倒光！男星砸千萬開親子樂園　日收近百萬

▲草爺（左）親子樂園8日開幕，他把藝人夾到的零食、玩偶等商品捐給弱勢家庭。右為郭鬼鬼。（圖／紅心字會提供）
▲草爺（左）親子樂園8日開幕，他把藝人夾到的零食、玩偶等商品捐給弱勢家庭。右為郭鬼鬼。（圖／紅心字會提供）

記者徐銘穗/綜合報導

以夾娃娃機起家的34歲男星「草爺」先前受疫情影響，開設的60多幾夾娃娃機店全收攤，沉寂一段時間後，草爺近來決定「玩大的」，砸1300萬元在台南打造百坪親子樂園，放置130台娃娃機，內含物多是泡麵、食飲品等，4月8日正式開幕。草爺透露每天來客超過萬人，營業額近百萬元，未來要在全台開6家親子樂園。

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本名江治緯是網紅「含羞草日記」團長，成員包括副團長超艾夾及團員神駿，不僅發行過單曲，草爺也演出電影《山中森林》及電視劇《逆局》等，曾以《逆局》入圍第57屆電視金鐘獎戲劇節目最具潛力新人獎。目前工作規畫上，草爺除投資副業，也剛拍完3部戲，近期正在宣傳電影《速命道》，也參與外景《飢餓遊戲》錄製，透露將會有3首歌發行，下周要拍攝台語新歌MV。

▲草爺透露自開幕以來每日來客突破萬人，營業額近百萬。（圖／紅心字會提供）
▲草爺透露自開幕以來每日來客突破萬人，營業額近百萬。（圖／紅心字會提供）
草爺日前在YouTube含羞草頻道中發布「我們在台南開了一間親子遊樂場！！英雄台回來了！！」，他在影片中先是感概娃娃機沉淪了2、3年，最後只剩「台主間網內互打」，幸好近期娃娃機市場救星「零食場」降落，加上他遇上台南經營團隊，一致認為「娃娃機本來就是帶給人家一個感動的東西」。

因此，草爺與台南經營團隊決定在台南打造全新親子樂園，擺放了至少130台夾娃娃機，包含夾零食、泡麵、飲料等，「未來還有更多好玩的機台」。親子樂園在3月31日試營運，4月8日正式營運，開幕當天眾星雲集，草爺更直接發現金讓大家夾到手軟。

身為紅心字會公益代言人的草爺，也宣布把所有藝人夾到的商品全數捐給弱勢家庭及小朋友們，也將再辦一場邀請弱勢家庭的孩子來玩。草爺透露自開幕以來每日來客突破萬人，營業額近百萬，最重要的就是將服務品質做到最好，而他也已和股東討論將有計畫持續拓點，目前正尋覓上百坪空間店面，盼未來在全台開設6間親子樂園。

▲YouTuber醺醺分享最超值的是紅牛，平均花60元出4罐，大喊「賺到了」。（圖／截自醺醺 Xun YouTube頻道）
▲YouTuber醺醺分享最超值的是紅牛，平均花60元出4罐，大喊「賺到了」。（圖／截自醺醺 Xun YouTube頻道）
擁有20.5萬訂閱人數的YouTuber「醺醺 Xun」昨也發布到草爺親子樂園實測影片，花1500元夾到泡麵、巧克力飲料、洋芋片、八寶粥、濕紙巾等，當中他覺得最超值的是「紅牛提神飲料」，「平均花60元出4罐」，讓他大喊「賺到了」。

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