60家娃娃機店才倒光！男星砸千萬開親子樂園　日收近百萬

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草爺日前在YouTube含羞草頻道中發布「我們在台南開了一間親子遊樂場！！英雄台回來了！！」，他在影片中先是感概娃娃機沉淪了2、3年，最後只剩「台主間網內互打」，幸好近期娃娃機市場救星「零食場」降落，加上他遇上台南經營團隊，一致認為「娃娃機本來就是帶給人家一個感動的東西」。
因此，草爺與台南經營團隊決定在台南打造全新親子樂園，擺放了至少130台夾娃娃機，包含夾零食、泡麵、飲料等，「未來還有更多好玩的機台」。親子樂園在3月31日試營運，4月8日正式營運，開幕當天眾星雲集，草爺更直接發現金讓大家夾到手軟。
身為紅心字會公益代言人的草爺，也宣布把所有藝人夾到的商品全數捐給弱勢家庭及小朋友們，也將再辦一場邀請弱勢家庭的孩子來玩。草爺透露自開幕以來每日來客突破萬人，營業額近百萬，最重要的就是將服務品質做到最好，而他也已和股東討論將有計畫持續拓點，目前正尋覓上百坪空間店面，盼未來在全台開設6間親子樂園。
擁有20.5萬訂閱人數的YouTuber「醺醺 Xun」昨也發布到草爺親子樂園實測影片，花1500元夾到泡麵、巧克力飲料、洋芋片、八寶粥、濕紙巾等，當中他覺得最超值的是「紅牛提神飲料」，「平均花60元出4罐」，讓他大喊「賺到了」。