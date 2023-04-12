綠營台中3新人搶黃國書立委缺　民調前夕飄出硝煙味

民進黨黨內立委提名作業，全國有14個選區17日起將以電話民調對決，立委黃國書放棄連任的中6選區有3名新人登記，原本號稱「兄弟登山各自努力」，但民調日益接近逐漸飄出硝煙味。何昆霖今邀請選區內23位里長不分藍綠為他站台，展現父親何敏誠7屆市議員的堅強實力。何敏誠與里長們表示，另兩位競爭者的爭鬥，讓人產生派系惡鬥的聯想，對民進黨將造成傷害。
記者顏幸如／台中報導
立委黃國書日前雙獲口袋國會評鑑立法院「全院表現優良」、「教育文化委員會」優質立委，以及公督盟評鑑教育文化委員會優秀立委，卻因年輕時的線民事件，宣佈將退出政壇不再參選。民進黨中6選區目前有市議員江肇國（正國會）、黃守達（新潮流），以及接棒未成功的前市議員何敏誠之子何昆霖完成黨內登記，由於3方互不相讓，將以電話民調決勝負。
何敏誠在地方經營近30年、弟弟何敏豪曾擔任2屆立委，父親是有「黨外檜木」封號的民進黨創黨大老何春木。今（12）日中午，台中市中西東南區23名里長於區務會報後，連袂為何昆霖站台相挺，其中包括多位藍營里長、議員選舉時支持羅廷瑋（有意代表國民黨參選中6區立委）的里長，顯見何敏誠基層實力及好人緣。
曾擔任黃國書、羅廷瑋辦公室主任的吉龍里長李國禎指出，另兩位角逐者一個是新潮流、一個屬正國會，派系色彩明顯、對基層需要不見得了解，但何家三代紮實深耕基層，何昆霖擁有美國伯明罕大學碩士學歷，在3人之中條件最優。
何敏誠也批評另2位人選，派系對抗的味道太強。他指出派系存在難以避免，但不該為選舉搞得惡質化，「好像非要你死我亡」。他表示綠營支持者不願見派系惡鬥，自己身為民進黨的創黨黨員，更是不以為然。何家3代投入民主運動，愛台灣的理念不曾改變。
江肇國上午由市議員陳雅惠陪同，將熱騰騰的愛心韓式便當送到弱勢、獨居民眾手裡。陳雅惠指出，發放便當是貼近弱勢族群最直接的方式，不只傳遞一個便當的溫度，更透過對話問候、了解需求。江肇國強調，長期以來自己非常關心弱勢，在地方服務10年，做過大大小小公益活動，尤其舊城區有許多街友、獨居長者，都是他責無旁貸要服務或幫助的對象。
黃守達踏入政治工作第一個老闆立委吳思瑤，上午到台中，與市議員鄭功進等人一起陪黃守達掃街。吳思瑤笑稱自己是「超級女魔頭」，在政治圈以對助理嚴格出了名，經過她魔鬼訓練的人才，在第一線表現絕對優秀。