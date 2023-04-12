馬克宏訪中引爭議　駐法代表：全法國一面倒挺台灣

（中央社台北12日電）法國總統馬克宏稱歐洲不該捲入台海衝突，也不該為美國附庸，言論遭各界抨擊。駐法國代表吳志中今天在臉書表示，全法國都在討論台灣，所有輿論一面倒都在支持台灣，是一個強大的力量。
法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）日前訪中回程接受媒體訪問，表示歐洲要避免因台灣議題被捲入美中衝突，強調歐洲要戰略自主，不應成為美國附庸，此言論引發國際社會關注與批評，「對華政策跨國議會聯盟」（Inter-Parliamentary Alliance on China，IPAC）也聲明，強調馬克宏不代表歐洲，且台灣人民聲音須被尊重。
推特更出現一個新動詞Macroning，意指「刻意增加對中國依賴，同時就天真與提高歐盟戰略自主的需求向歐洲夥伴說教」，來諷刺馬克宏在中國賣友求榮的行徑。
駐法代表吳志中今天在臉書發文表示，「大家可能很難想像！全法國都在討論台灣！所有輿論一面倒都在支持台灣」，並指這是一個很強大的力量，強調台灣從來沒有獲得如此強大的曝光度與支持。
貼文一出有許多網友回應，喊話「台灣加油」、「太棒啦」、「台灣有吳大使真好」、「謝謝總統馬克宏犧牲小我背負舔共罵名」，並感謝總統蔡英文政府團隊和外交人員的努力。（編輯：張芷瑄）1120412