學長許光漢「直球告白」學妹 自爆點愛心蠟燭浪漫經歷
唐家輝執導青春愛情電影《不能流淚的悲傷》，由蔡凡熙、何藍逗領銜主演，王耀慶、許光漢特別演出，今（12）日公布正式預告片，曝光許光漢飾演的帥氣學長大陣仗幫學妹何藍逗慶生的場面，他還請了舞群熱舞助陣、送鮮花告白。許光漢表示，他飾演的學長個性是非常有自信的人，才能大方追愛，其實跟自己並不相似，自己是個稍微悶騷一點的人。
記者黃雅琪/綜合報導
電影中何藍逗飾演的學妹，突然收到路過的同學們獻上一支支紅色的玫瑰花，並且在她周圍熱情跳舞，浪漫又熱烈的氛圍達到最高點，此時許光漢便手拿最後一束玫瑰花從人群中走來，大聲對她告白：「我喜歡妳！」引發校園尖叫聲不斷。只可惜學妹心中已有男友蔡凡熙，但兩人正在談遠距離戀愛，才讓學長有機會示愛。
對於電影中公開追求愛慕對象的告白情節，許光漢覺得和私下的自己差很多，他透露自己是一個不太自信的人，要把對自我肯定的開關全部打開，才能夠演出這樣自信爆棚的角色！他也笑說自己可能不算是個暖男，但是個體貼的人，許光漢説現實生活中沒有什麼特別的浪漫招數，但曾經在半夜幫朋友點了一堆蠟燭，排出愛心光圈來追求心儀對象，沒想到朋友竟然告白失敗，讓他覺得很難忘。《不能流淚的悲傷》將於4月21日上映。