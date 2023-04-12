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ATM領6000元「沒吐鈔票」！他收好明細　救回流程全曝光

▲全民普發6000元，自4月10日後開始開放ATM領取，民眾可在全國15家金融機構，一共2萬6000多部ATM中，直接領到6000元現鈔。。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲全民普發6000元，自4月10日後開始開放ATM領取，民眾可在全國15家金融機構，一共2萬6000多部ATM中，直接領到6000元現鈔。。（圖／記者鍾怡婷攝）

記者潘毅/綜合報導

全民普發6000元，自4月10日後開始開放ATM領取，民眾可在全國15家金融機構，一共2萬6000多部ATM中，直接領到6000元現鈔。不過就有民眾昨（11）日表示，自己利用ATM領取普發6000卻沒有吐鈔，後續解決方法也曝光了。

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一位上班族在論壇《Dcard》發文提到「星期日晚上下班後，看到一堆路上看到一堆ATM，都有人在領普發的6000，才突然想到開放了，結果換我領時，開心把資料都輸入完，但跑出來的只有明細」，但螢幕上卻顯示領取完畢。

原PO之後又連忙試了幾次但都失敗，隨即在郵局ATM機器前打電話給客服說明狀況，對方告知會協助處理後就回家。隔天原PO也前往郵局詢問狀況，而行員與經理也積極的處理，因為從監視器看到原PO確實只拿到明細卻沒有現金。

不料在郵局清點現金時發現金額一毛沒少，但照理來說沒吐錢但有交易成功，郵局ATM內部應該會多6000，因此郵局人員也表示遺憾，需要請原PO隔天再來一趟。他也表示，在等待的期間也有打電話詢問家人，是否已經幫忙代領或是幫他用轉帳的方式領取，結果也都沒有。

▲全民普發6000元最快4/6入帳，ATM領現在4/10開放，郵局領現則是4/17。（圖／記者潘毅攝）
▲全民普發6000ATM領取，4/10時開放。（圖／記者潘毅攝）
不過幸運的是，還沒等到原PO隔天再跑一趟，郵局人員就打電話來表示問題已經排除，明天去那邊在提領一次就能領到6000元，他也好心提醒「如果遇到跟我同樣的狀況，記得要把明細都留著，然後打電話給客服，他會帶著你們一步一步處理」。

▲普發6000元遇到在ATM領取卻發生未吐鈔的狀況，記得ATM服務專線。（圖／財政部官網）
▲普發6000元遇到在ATM領取卻發生未吐鈔的狀況，記得ATM服務專線。（圖／財政部官網）
而針對普發6000元，在ATM領取卻發生未吐鈔的狀況，財政部官網也顯示「如ATM因故未吐鈔，您可使用ATM旁之客服電話，並按指示撥號以聯繫客服人員，或撥打該金融機構之24小時ATM服務專線，由客服人員協助查詢處理」，此外提款卡若出現領款失敗的情況，則可能有3種情形：一、該卡片之帳戶與輸入之身分證統一編號不一致；二、該卡片之帳戶為已結清帳戶或警示帳戶；三、該卡片之帳戶所屬分行離線或故障。，出現這些情況，則可洽1988諮詢專線、發卡行客服專線，或選擇其他金融機構提款卡進行領款。

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