ATM領6000元「沒吐鈔票」！他收好明細　救回流程全曝光

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原PO之後又連忙試了幾次但都失敗，隨即在郵局ATM機器前打電話給客服說明狀況，對方告知會協助處理後就回家。隔天原PO也前往郵局詢問狀況，而行員與經理也積極的處理，因為從監視器看到原PO確實只拿到明細卻沒有現金。
不料在郵局清點現金時發現金額一毛沒少，但照理來說沒吐錢但有交易成功，郵局ATM內部應該會多6000，因此郵局人員也表示遺憾，需要請原PO隔天再來一趟。他也表示，在等待的期間也有打電話詢問家人，是否已經幫忙代領或是幫他用轉帳的方式領取，結果也都沒有。
不過幸運的是，還沒等到原PO隔天再跑一趟，郵局人員就打電話來表示問題已經排除，明天去那邊在提領一次就能領到6000元，他也好心提醒「如果遇到跟我同樣的狀況，記得要把明細都留著，然後打電話給客服，他會帶著你們一步一步處理」。
而針對普發6000元，在ATM領取卻發生未吐鈔的狀況，財政部官網也顯示「如ATM因故未吐鈔，您可使用ATM旁之客服電話，並按指示撥號以聯繫客服人員，或撥打該金融機構之24小時ATM服務專線，由客服人員協助查詢處理」，此外提款卡若出現領款失敗的情況，則可能有3種情形：一、該卡片之帳戶與輸入之身分證統一編號不一致；二、該卡片之帳戶為已結清帳戶或警示帳戶；三、該卡片之帳戶所屬分行離線或故障。，出現這些情況，則可洽1988諮詢專線、發卡行客服專線，或選擇其他金融機構提款卡進行領款。
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