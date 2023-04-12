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潑水節要來了！前往東南亞旅遊慎防「5大傳染病」

▲一年一度的潑水節即將登場，我國衛福部提醒民眾注意傳染病。（圖／報系資料照）
▲一年一度的潑水節即將登場，我國衛福部提醒民眾注意傳染病。（圖／報系資料照）

記者賴正琳／綜合報導

一年一度的潑水節慶典即將到來，在東南亞眾多國家，潑水節等同於新年節日，隨著各國國境開放，今年預計也將吸引大批旅客湧入泰國及鄰近國家，共同歡慶。為確保國人旅途健康，疾病管制署在11日邀請新南向人員健康服務中心執行長彭仁奎，向規劃至東南亞國家旅遊的國人說明出國前及旅途中應留意的傳染病預防措施。

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依據疾管署疫情統計，泰國、緬甸等多數東南亞國家均有登革熱、屈公病及茲卡病毒感染症等病媒蚊傳染病疫情，彭仁奎執行長呼籲，國人赴這些國家旅遊期間，於戶外活動時，應穿著淺色長袖衣褲、包鞋及長襪，儘量減少裸露部位，並正確使用含敵避（DEET）成分的防蚊蟲藥劑，預防病媒蚊叮咬。此外，國內近年A型肝炎(糞口傳染)的發生率已大幅下降，30歲以下民眾大部分沒有抗體，呼籲國人如前往衛生條件較不佳的地區時，應留意飲水食物及環境衛生，避免生飲、生食，尤其生蠔或水產貝類，應澈底煮熟再食用，並常以肥皂(或乾洗手液)洗手，以免感染A型肝炎或其他腸道傳染病。

除了注意病媒蚊傳染及飲食安全外，近日泰國也出現Mpox (猴痘)確診案例。目前國際Mpox疫情以密切接觸之人際傳播為主，建議避免出入可能與不特定人士密切接觸之高風險場域，旅遊期間也應避免接觸野生動物，減少人畜共通傳播風險。如有出現發燒、皮疹、水泡或膿疱等疑似症狀，務必於入境時主動洽疾管署檢疫站協助評估，入境後應佩戴口罩儘速就醫，並主動告知醫師旅遊史、高風險場域暴露史及接觸史。

彭仁奎執行長表示，目前A型肝炎及Mpox (近6個月曾有高風險性行為)均可透過接種疫苗預防。國人如欲前往泰國等新南向國家，可於出發前2至4週向新南向人員健康服務中心進行聯繫，或至旅遊醫學門診合約醫院尋求專業旅遊醫療諮詢、疫苗接種及預防用藥等評估，以增加自身保護力。

疾管署也提醒，我國今(2023)年截至4月10日，累計23例境外移入登革熱病例，高於去年、前年同期，個案感染地均為東南亞及南亞國家；近一個月新增病例感染國家為泰國(3例)、馬來西亞(3例)、越南(3例)、印尼(1例)及馬爾地夫(1例)。旅客返國入境後14天內，若有出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹，或是腹瀉或嘔吐等症狀，請儘速就醫並主動告知醫師旅遊接觸史，以利醫師診治、通報及衛生機關介入防疫。

「新南向人員健康服務中心」提供新南向國家相關醫療諮詢及轉銜服務，相關資訊可至新南向人員健康服務中心網站，或撥打服務專線：02-23123456分機66607(服務時間：平日9至17時)洽詢，歡迎有需要的民眾多加使用。大家一起做好防疫準備，讓出遊更安心！

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