潑水節要來了！前往東南亞旅遊慎防「5大傳染病」

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除了注意病媒蚊傳染及飲食安全外，近日泰國也出現Mpox (猴痘)確診案例。目前國際Mpox疫情以密切接觸之人際傳播為主，建議避免出入可能與不特定人士密切接觸之高風險場域，旅遊期間也應避免接觸野生動物，減少人畜共通傳播風險。如有出現發燒、皮疹、水泡或膿疱等疑似症狀，務必於入境時主動洽疾管署檢疫站協助評估，入境後應佩戴口罩儘速就醫，並主動告知醫師旅遊史、高風險場域暴露史及接觸史。
彭仁奎執行長表示，目前A型肝炎及Mpox (近6個月曾有高風險性行為)均可透過接種疫苗預防。國人如欲前往泰國等新南向國家，可於出發前2至4週向新南向人員健康服務中心進行聯繫，或至旅遊醫學門診合約醫院尋求專業旅遊醫療諮詢、疫苗接種及預防用藥等評估，以增加自身保護力。
疾管署也提醒，我國今(2023)年截至4月10日，累計23例境外移入登革熱病例，高於去年、前年同期，個案感染地均為東南亞及南亞國家；近一個月新增病例感染國家為泰國(3例)、馬來西亞(3例)、越南(3例)、印尼(1例)及馬爾地夫(1例)。旅客返國入境後14天內，若有出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹，或是腹瀉或嘔吐等症狀，請儘速就醫並主動告知醫師旅遊接觸史，以利醫師診治、通報及衛生機關介入防疫。
「新南向人員健康服務中心」提供新南向國家相關醫療諮詢及轉銜服務，相關資訊可至新南向人員健康服務中心網站，或撥打服務專線：02-23123456分機66607(服務時間：平日9至17時)洽詢，歡迎有需要的民眾多加使用。大家一起做好防疫準備，讓出遊更安心！